AGI - Giorgia Meloni torna a dire che "non si può dire sì a una riforma che poi non si puo' rispettare" a proposito del Patto di Stabilita'.

Nella sua intervista a Non Stop News su Rtl 102.5, il presidente del Consiglio non nasconde che "è un momento molto delicato" nella trattativa e ribadisce che "un'Europa seria deve tenere in considerazione, nella nuove regole della governance, le strategie che si è data". Dunque, tra Pnrr, transizione energetica e digitale "non si puo' non tenere conto degli investimenti che l'Europa chiede". Meloni conferma che "stiamo facendo del nostro meglio per costruire una sintesi efficace ma ragionevole".

Poi la stoccata sul salario minimo: "L'opposizione mi fa sorridere" visto che "hanno avuto 10 anni e non l'hanno mai fatto". Il presidente del Consiglio si rivolge anche ai sindacati, cui chiede di "essere più coerenti, visto che accettano contratti da 5 euro". Oggi il voto finale della Camera dopo lo scontro in aula