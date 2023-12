AGI - "Non ho attaccato e non attaccherò mai la magistratura nella quale ho totale fiducia". Lo ha detto Guido Crosetto, in Aula alla Camera, rispondendo all'interpellanza urgente presentata da +Europa dopo un'intervista in cui il ministro della Difesa ha parlato di "riunioni di gruppi della magistratura" e di "opposizione giudiziaria".

"In questi giorni ho visto contro di me un plotone di esecuzione ad personam: trasmissioni, insulti, interpretazioni malevole delle mie parole - ha riferito Crosetto -. Ma ho 60 anni e non sono mai stato sfiorato da nulla. Non ho paura di nulla, ho sollevato questo tema perchè è fondamentale che il Parlamento ne parli, proprio a tutela della magistratura".

"In questi giorni - ha aggiunto - ho ricevuto tanti messaggi: 'Sei pazzo', 'Che coraggio', 'Farai la fine di Craxi'". "Ho parlato di interventi pubblici che reputo gravissimi come cittadino e di cui dovrebbe occuparsi il Parlamento". Crosetto ha letto in Aula una frase: "Il ruolo della magistratura è quello di riequilibrare la volontà popolare". Quindi il ministro ha aggiunto: "Cosa significa in italiano questa frase? Pensate se questa frase l'avesse detta un generale o un prefetto?".