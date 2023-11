Sinistra Italiana a congresso, a Perugia anche Schlein e Conte

AGI - Tutto pronto a Perugia per il terzo Congresso Nazionale di Sinistra Italiana "La vita che verrà" che comincia oggi e proseguirà fino a domenica 26 novembre presso il Centro Congressi dell'Hotel Giò. L'apertura dei lavori è prevista per le ore 15 e, alle 15.30, saranno votate la presidenza e le commissioni verifica poteri, commissione politica, commissione elettorale, commissione statuto.

Alle ore 16 circa è prevista la relazione introduttiva del segretario nazionale Nicola Fratoianni. Dalle ore 17 fino alle ore 20.30 si svolgerà il dibattito in plenaria, nel corso del quale prenderanno la parola delegate e delegati al congresso oltre ai tanti ospiti. Previsti i saluti del coportavoce nazionale di Europa Verde Verdi Angelo Bonelli, del segretario del Partito di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, di Enzo Maraio segretario del Psi, di Bruno Tabacci presidente di Centro Democratico.

Il 26 novembre si terrà il dibattito in plenaria per delegate e delegati a dalle ore 9 alle ore 13. Nel corso della mattina sono previsti anche gli interventi della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, del presidente del M5S Giuseppe Conte, del segretario di +Europa Riccardo Magi. Alle ore 14 riprende il dibattito in plenaria per delegate e delegati fino alle ore 20. Nel pomeriggio è previsto l'intervento di Maurizio Landini segretario generale Cgil Dalle ore 21 alle ore 23 seduta per i soli delegati e delegate per gli adempimenti dello statuto.

Domenica 26 novembre il dibattito in plenaria si aprirà alle ore 9 e, dalle ore 10 alle ore 11, si terranno le relazioni delle commissioni congressuali. Dalle ore 12 alle ore 13 si svolgeranno le votazioni e dalle ore 13 è previsto l'intervento conclusivo del segretario eletto. Nel corso dei tre giorni saranno presenti anche altri ospiti fra cui il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, Misha Maslennikov di Oxfam, il presidente nazionale dell'Arci Walter Massa, il segretario confederale della Cisl Andrea Cuccello, Alessia Crocini delle Famiglie Arcobaleno, Vincenzo Vita presidente Associazione Rinnovamento della Sinistra, il segretario generale della Fiom Michele De Palma, l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio, Walter Baier presidente del partito della Sinistra Europea.