Salutò Prodi mangiando mortadella. È morto Nino Strano

AGI - È morto a Catania all'età di 73 anni l'ex parlamentare Nino Strano. Negli anni '70, nella sua città, aveva iniziato l'attività politica nella Giovane Italia, per passare poi al Fuan e al Fronte della gioventù.

Dal 1976 al 1993 era stato consigliere comunale a Catania, eletto con il Movimento sociale italiano. Nel 1994, il passaggio all'Assemblea regionale siciliana. Nel 2001 venne eletto alla Camera dei Deputati nella lista di Alleanza Nazionale e nel 2006 al Senato. Il 24 gennaio del 2008, in occasione della caduta del governo Prodi, con altri compagni di partito stappò nell'Aula di Palazzo Madama una bottiglia di spumante e mostrò delle fette di mortadella per festeggiare la fine dell'esecutivo.

Nel 2011 venne rieletto al Senato, ma si dimise prima della conclusione della legislatura nel dicembre del 2012. All'attività politica affiancò la passione per il teatro e il cinema. È stato aiuto regista di Mauro Bolognini in due film e di Franco Zeffirelli per 'Storia di una capinera'. Collaborò infine per la messa in scena di alcune opere al Massimo di Palermo e al Teatro Bellini di Catania.