AGI - "C'è un problema di salari che in Italia non si risolve con il salario minimo orario. Il problema si risolve rafforzando la contrattazione estendendola a quei settori che non sono coperti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea della Cna.

Anche coloro che sostengono l'introduzione del salario minimo orario "non credono che in cuor loro" nella proposta, ha sottolineato, visto che non l'hanno approvata quando erano al governo.

L'obiettivo del governo, ha proseguito Meloni, è "creare un nuovo rapporto tra Stato, cittadini e imprese", in materia fiscale, un modello in base al quale "lo Stato e i cittadini sono come impresa: più lavorano insieme e più producono ricchezza".

Per la presidente del Consiglio, l'artigianato e le Pmi "sono il fiore all'occhiello dell'economia italiana e vanno difese e valorizzate". Infine sulle Riforme, la premier ha sottolineato che il governo cerca il consenso delle Camere ma decidono gli italiani.