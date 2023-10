AGI - "Cerchiamo di fare le cose serie: non ci sono risorse da sperperare" ma da destinare "a imprese, lavoro, redditi e famiglie". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco della Coldiretti al Circo Massimo di Roma in vista dell'approdo della legge di bilancio in Cdm lunedì prossimo. La premier nel suo intervento ha fatto riferimento alle difficoltà del momento.

"È una stagione nella quale non ci stiamo facendo mancare niente. Non è stato un anno facile. Siamo stati chiamati a fare scelte difficili che facciamo con il cuore amando la nostra nazione".

© AGF Giorgia Meloni

Parlando della legge di Bilancio Meloni ha ribadito le priorità del Governo. "Con la manovra - ha detto dal palco del Villaggio Coldiretti - ci concentreremo ancora una volta sulla lotta all'inflazione galoppante e sulla necessità di aiutare famiglie e imprese ad avere una risposta". Infine un passaggio sulle iniziative per la tutela del Made in Italy e delle eccellenze italiane, enogastronomiche in particolare.

"Ci siamo concentrati a difendere questa eccellenza dai tanti attacchi finalizzati all'omologazione ma questa non si riuscirà a fare. Vogliono vendere tutti a tutti gli stessi prodotti" ma per noi è fondamentale "la specificità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco del Villaggio della Coldiretti. "Questa è una grandezza dell'Italia come lo è il lavoro, che in questo anno abbiamo difeso", ha aggiunto.