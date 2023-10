AGI - "Sono soddisfatta di un contesto che va incontro alle esigenze italiane. Sono contenta del fatto che credo si sia dimostrato che siamo tutt'altro che isolati in questa trattativa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al vertice di Granada dopo il via libera da parte di Bruxelles al regolamento per la gestione delle crisi sui migranti.

Meloni ha spiegato poi che "la percezione e gli intenti dell'Europa sulla materia dell'immigrazione si stanno evolvendo verso una linea più pragmatica di legalità, che vuole combattere i trafficanti, che vuole fermare l'immigrazione illegale e gestire la migrazione legale che è l'unico modo per dare alle persone una vita dignitosa".

"Sul patto di migrazione e asilo noi abbiamo dato il nostro voto - ha precisato Meloni - perchè lo riteniamo un testo che è decisamente migliore rispetto alle regole precedenti. Ma la proposta italiana attuale non è quella di continuare a parlare di come re-distribuiamo persone che illegalmente entrano in Europa. La proposta italiana è fermare la migrazione illegale ed è anche l'unica che può mettere tutti d'accordo".

In dirittura d'arrivo il Piano Mattei

Per quanto riguarda il piano Mattei per l'Africa "siamo in dirittura di arrivo con una norma relativa alla governance. Alla presentazione del piano ci vogliamo confrontare prevalentemente con i Paesi europei nella Conferenza che abbiamo i primi di novembre Italia-Africa e che poi io presenterò in Parlamento e porterò alle istituzioni europee".

Bilaterale con Scholz

Il presidente del Consiglio ha confermato che "Con il cancelliere Scholz abbiamo un bilaterale domani mattina. Ci siamo sentiti nei giorni scorsi. Sicuramente sarà un'occasione per ragionare di come fare passi in avanti soprattutto su quello che interessa l'Italia che è il tema della dimensione esterna, gli accordi con il nord Africa e la guerra ai trafficanti".

A margine del Vertice della Comunità Politica Europea Meloni, ha avuto oggi un cordiale incontro con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il Presidente, informa una nota di Palazzo Chigi, ha confermato il continuo e convinto sostegno a 360 gradi del Governo italiano alle autorità ucraine per la difesa delle infrastrutture critiche e per le esigenze di Kiev in vista della stagione invernale finchè sarà necessario e con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva.

Il Presidente Zelensky ha ringraziato il Presidente del Consiglio e il Governo italiano per il supporto da sempre assicurato alle Istituzioni e alle popolazione ucraine.

I due leader hanno discusso anche di come garantire sostegno in tema di iniziativa sul grano a favore dei paesi africani che stanno affrontando una crescente crisi alimentare.

"Ho informato il primo ministro dei progressi della nostra controffensiva e delle nostre esigenze prioritarie di difesa. Abbiamo discusso del prossimo pacchetto di aiuti militari dell'Italia, compresi i modi per rafforzare la nostra difesa aerea", ha detto Zelensky.

"Abbiamo anche discusso della prossima presidenza italiana del G7. Sono grato alla mia collega italiana per aver affermato che il sostegno all'Ucraina sarà tra le principali priorità dell'Italia. Ho anche ringraziato la premier per la disponibilità dell'Italia ad assumere un ruolo guida nella ricostruzione di Odessa", ha concluso Zelensky.