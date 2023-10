AGI - "A Palazzo Chigi c'è una sala dove sono esposti i ritratti di tutti i presidenti del Consiglio. Il primo è quello di Cavour. Quando passo davanti a quella carrellata di storia, sento addosso il peso della responsabilità nel guidare una nazione come l'Italia e che bisogna ricordarsi che si è eredi di una storia straordinaria. Essere all'altezza è difficilissimo". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival delle Regioni in corso a Torino, annuncia che "questo sarà l'anno delle riforme. Con delle norme che impediranno i ribaltoni e i giochi di palazzo".

"Non siamo più nel Risorgimento, ma penso lo spirito e il coraggio di quei giovani ribelli che hanno fatto l'Italia possano essere il carburante più performante che possiamo mettere nella nostra macchina. E che quei sentimenti, nonostante i nostri limiti, possano essere quel che ci muove e che tutti ricordiamo che facciamo parte di una grande comunità e che si vince e si perde tutti insieme", ha aggiunto ricordando che il governo "crede nella collaborazione tra tutti i livelli della Repubblica perchè c'è la consapevolezza che nessuno può pensare di affrontare da solo questioni molto complesse".

Avanti con l'autonomia differenziata

"Il percorso dell'autonomia differenziata proseguirà senza stop. è l'occasione per costruire un'Italia più unita e più forte, in grado di viaggiare ad unica velocità", ha detto il presidente del consiglio, sottolineando che l'Italia è "un mosaico di territori dalle potenzialità straordinarie che meritano di essere conosciute, valorizzate e messe in rete. Sono il nucleo della nostra identità, della nostra forza economica e culturale".

"Penso che la leale collaborazione tra i diversi livelli pubblici sia un presupposto irrinunciabile per dare risposte concrete ai cittadini" e che "la collaborazione tra governo e Regioni non possa limitarsi solo alla critica assegnazione delle risorse", ha poi detto il presidente del Consiglio, "dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione".

Natalità scelta strategica

"Possiamo continuare a fare finta di niente ma il nostro sistema di welfare non può reggere se abbiamo una popolazione che continua a invecchiare e sempre meno persone che lavorano e le mantengano. Qualsiasi riforma non può reggere se non investiamo sulla natalità. è una scelta strategica", ha proseguito Meloni.

"I margini di manovra sono limitati anche a causa dell'eredità di una politica che ha un orizzonte troppo breve", ha aggiunto, "non rinunceremo ad occuparci di salute, con le risorse per il personale sanitario e per abbattere le liste di attesa. Bisogna lavorare passo dopo passo, il vantaggio che abbiamo è l'orizzonte di una legislatura - ha aggiunto - non si può fare tutto e subito ma si possono cadenzare gli interventi".

"Le scelte strategiche del governo per questa legge di bilancio sono sostegno ai redditi, sanità, sostenere le fmaiglie che mettono al mondo dei figli, se possiamo rafforzare le pensioni più basse. Queste sono le priorità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival delle Regioni. "Il nostro obiettivo è rendere questa nazione più forte e tutti i suoi livelli istituzionali".

"Sulla riforma costituzionale siamo fondamentalmente pronti, penso che dopo la manovra finanziaria che ovviamente adesso e' la nostra priorita' licenzieremo anche il testo delle riforme, vorremmo procedere spediti". A dirlo e' la premier, Giorgia Meloni, a margine del Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino. "Per quanto riguarda la riforma costituzionale c'e' tutto un tema, che speriamo di affrontare gia' con la legge di bilancio, di messa in opera della riforma fiscale che e' gia' stata approvata poi ovviamente le altre che abbiamo annunciato come la riforma della giustizia. Vorrei che questa fosse la stagione nella quale mettere in cantiere tutte le riforme che abbiamo in mente", ha concluso