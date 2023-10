Crosetto contro Scholz: "Blocca i confini ma agevola altre vie"

AGI - "Si cerca di bloccare l'immigrazione in una parte d'Europa e se ne agevola il trasporto in un'altra. Coerente e geniale". Così sul suo profilo X, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commenta le parole del cancelliere tedesco Scholz a proposito di controlli aggiuntivi ai confini della Germania.

"Il cancelliere tedesco dice quello che vuole, ma quella è una immigrazione secondaria, noi abbiamo un problema di immigrazione primaria", dichiara a margine della festa di FI conclusa oggi a Paestum, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta la stretta ai confini sugli ingressi dei migranti con ulteriori controlli annunciata da Olaf Scholtz.

"Noi abbiamo previsto una strategia - aggiunge - noi dobbiamo guardare alla strategia, dobbiamo guardare alla solidarietà europee". In Germania, ricorda Tajani, "sono in campagna elettorale, però c'è un problema importante da risolvere. Noi vogliamo comprendere qual è la posizione tedesca. Non è chiaro quello che dicono. Valuteremo, vedremo, ma i migranti che vogliono andare in Germania non è che li devono mandare in Italia".