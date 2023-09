Camera ardente in Senato per l'addio al Presidente

AGI - "La camera ardente" di Giorgio Napolitano "sarà approntata al Senato. Palazzo Madama è pronto per le ultime ore in cui potremo salutarlo": lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, al Tg2.

Le bandiere sulla facciata del Senato sono state poste a mezz'asta in segno di lutto per la scomparsa di Giorgio Napolitano. La camera ardente sarà aperta molto probabilmente da domenica mattina. Nei giorni seguenti si terranno i funerali, che, in base alla norma, dovrebbero essere funerali di Stato. In passato alcuni presidenti emeriti non hanno avuto esequie di Stato perché le famiglie hanno preferito funerali privati ma il cerimoniale della Repubblica prevede esequie pubbliche.

Rito civile in piazza Montecitorio

Il rito sarà molto probabilmente civile e, sempre guardando ai precedenti, piazza Montecitorio potrebbe essere il luogo candidato alla cerimonia. Qui hanno ricevuto l'ultimo saluto Pietro Ingrao e Nilde Iotti, ex presidenti della camera come lo stesso Napolitano. Tutti i dettagli saranno comunque decisi domani d'intesa tra il cerimoniale e il Senato e la famiglia del presidente emerito.

Il Senato della Repubblica ricorda il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano con una serie di iniziative editoriali, pubblicazioni web e video, attraverso il proprio sito web, il canale satellitare e i social media.

L'omaggio del Senato

Il sito senato.it rende omaggio al Senatore scomparso con una sua immagine in Aula, pubblicata nella testata, in occasione della prima seduta della XVIII Legislatura, il 23 marzo 2018, presieduta dall'ex Capo dello Stato in quanto Senatore più anziano.

Nello stesso sito sarà disponibile in formato pdf una pubblicazione dedicata al 98esimo compleanno dell'ex Capo dello Stato con il resoconto stenografico della seduta n. 82 del 28 giugno di quest'anno, quando in Aula sono intervenuti il Presidente Ignazio La Russa e diversi Senatori per celebrare il genetliaco del Presidente Emerito della Repubblica.

In quell'occasione, il Presidente La Russa ricordò che proprio quest'anno ricorre l'anniversario dei settant'anni di vita parlamentare di Giorgio Napolitano, eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1953 (II Legislatura). All'evento in Aula è dedicato anche un video di SenatoTV, trasmesso in queste ore dal canale satellitare di Palazzo Madama.

Lo stesso canale ripropone anche l'intervista di Napolitano a SenatoTV del 22 marzo 2018. La pagina web e i post sui social sono dedicati soprattutto all'attività come Senatore a vita, nominato dall'allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi il 23 settembre 2005 (XIV Legislatura), e come Senatore di diritto e a vita. Discorsi in Aula, libri, interventi ai convegni, video e immagini testimoniano quasi vent'anni di intensa attività politica e culturale. La pagina web pubblica anche le immagini, in gran parte finora inedite, dell'incontro in Vaticano, il 28 aprile 2017, con il Papa Emerito Benedetto XVI.

In quell'occasione, Il Senatore Napolitano consegnò a Papa Ratzinger la pubblicazione "Musica e speranza", edita dal Senato della Repubblica - riproposta in questa occasione nel sito di Palazzo Madama e attraverso i social media - che raccoglie gli interventi pronunciati dal Presidente Napolitano e dal Pontefice Benedetto XVI in occasione dei concerti offerti dalla Presidenza della Repubblica dal 2008 al 2012, in occasione della ricorrenza dell'inizio del Pontificato.

Un minuto di silenzio sui campi di calcio

Per ricordare e onorare Napolitano, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend, da stasera fino ai posticipi di lunedì. "Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo". Nel 2006, poche settimane dopo la sua elezione, Napolitano fu presente a Berlino per la finale che incoronò l'Italia campione del mondo.