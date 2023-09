Tajani: "La Wagner spinge i migranti, serve una strategia Onu"

Il presidente francese: le decisioni verranno prese con Roma. L'Ue: contiamo su ogni Paese. Verso lo svuotamento dell'hotspot di Lampedusa, via oltre 3.500 ospiti; arrivano 15 addetti dell'Agenzia per l'asilo. Tajani annuncia: andrò a Parigi e a Berlino. La Germania: accoglienza sospesa è un segnale per l'Italia