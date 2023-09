AGI - "L'obiettivo del nostro governo è rimanere in carica per molti anni. Non lo è per voi ma in Italia è una cosa inusuale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Budapest Demographic summit, ribadendo l'impegno del suo esecutivo per sostenere le famiglie e incentivare la natalità.

"Oggi abbiamo l'opportunità importante per trattare questioni chiave non solo per Italia ma per tutta l'agenda europea - ha sottolineato - la famiglia e le sfide demografiche fanno parte del cuore della politica del governo italiano il cui obiettivo è promuovere la famiglia".

E ancora: "Stiamo guardando con ammirazione i risultati raggiunti dall'Ungheria" per sostenere le famiglie e aumentare le nascite. Il paese di Orban rappresenta "l'esempio perfetto di come le cose possono cambiare se abbiamo la volontà e il coraggio di prendere i provvedimenti necessari. In Ungheria si è riusciti a fermare la tendenza in calo della natalità, sono aumentati i posti di lavoro, e anche l'occupazione femminile".

Sui migranti il premier ha detto che "Il nostro mare è molte cose: è identità, è cultura, è lavoro, è ricchezza. È la linea blu che disegna la fisionomia dell'Italia, rendendola unica. È confine ma anche orizzonte. È protezione e sfida, stimolo continuo a spingerci oltre i nostri limiti. Spetta a noi ora raccogliere questa immensa eredità e portarla nel futuro. Tracciando così nuove rotte per rendere l'Italia ancora protagonista".