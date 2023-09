(AGI) - Gaeta, 8 set. - Le t-shirt col volto sorridente del Cavaliere, probabilmente, da domani avranno bisogno di una ristampa, perché sono andate letteralmente a ruba nel giro di poche ore. A Gaeta Forza Italia si è ritrovata da oggi per la tre giorni organizzata dai giovani, con un occhio rivolto al futuro e alle scadenze dell'agenda politica (a partire dalla manovra) ma uno inevitabilmente nostalgico, votato all'omaggio a Silvio Berlusconi, che culminerà nel Berlusconi day a fine mese a Paestum.

Un mix tra ottimismo, spinta verso il futuro e il tentativo di elaborare il più grande dei lutti, che è evidente nelle parole di tutti big convenuti nella città laziale per partecipare ai dibattiti organizzati dall'organizzazione giovanile del partito. Antonio Tajani arriva tra gli applausi e addita immediatamente gli obiettivi più urgenti imposti dall'agenda politica, compresi quelli elettorali.

"Godiamo di ottima salute - afferma - ci stiamo preparando per le Europee con la convinzione di poter ottenere un buon risultato anche per rendere omaggio a Silvio Berlusconi, che ha sempre spinto a dare il massimo", per poi declinare le richieste al premier per la manovra, prima fra tutte quella dell'"aumento delle pensioni minime" e aggiunge che tutto ciò non è separato dal ricordo del Cavaliere.

Un ricordo che secondo tutti i presenti non deve essere triste, pero' poi giunge il coordinatore di FI giovani Stefano Benigni a consegnare la citata t-shirt e la platea si scioglie in una lunghissima standing ovation accompagnata da cori e da una commozione palpabile. La stessa con la quale i presenti hanno intonato, all'inizio della kermesse, l'inno del partito e l'inno di Mameli.

A #Gaeta per la Festa Nazionale dei Giovani di @forza_italia. Guardiamo al Futuro, con i nostri ragazzi, nel ricordo del Presidente Berlusconi. Grazie per il vostro entusiasmo! pic.twitter.com/rZuXYvIQlj — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 8, 2023

Nel barometro emotivo della giornata, però, il momento più intenso è stato certamente la lettura del messaggio dell'ultima compagna del Cavaliere, Marta Fascina, che avrebbe voluto presenziare ma che ha ammesso senza giri di parole che in lei "è ancora troppo forte il dolore per a tragica scomparsa dell'uomo che ho amato, che amo e che amerò per l'eternità".

Ma accanto al flusso di coscienza, nelle parole di Fascina, c'è spazio anche per la rivendicazione politica delle idee-bandiera di Berlusconi, che ha idealmente consegnato agli "juniores" azzurri: "Sognate un'Italia più moderna - ha scritto - più efficiente, più veloce, più verde, più digitale, un'Italia più a misura di un giovane del terzo millennio, un'Italia più orgogliosa della propria storia, della propria identità, della propria bandiera, dei propri simboli. Un'Italia libera dall'oppressione fiscale - ha aggiunto - libera dall'oppressione burocratica, libera dall'oppressione giudiziaria".

Il ricordo del Cavaliere e la proiezione al futuro è evidente anche nelle parole del ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, che dopo aver ripercorso la storia della sua trentennale amicizia col fondatore di FI, ha fatto il punto dell'iter delle riforme che "sono sul tavolo dei leader del centro-destra e le approveranno nel primo Consiglio dei ministri possibile".

Un velo di nostalgia, mescolato alla necessità di guardare avanti anche in Maurizio Gasparri: "Anni fa - ha detto - in Puglia svolgevamo l'appuntamento giovanile 'Everest' poi tra il Covid e le elezioni politiche per alcuni anni l'evento non è stato organizzato. Così quest'anno insieme all'Onorevole Benigni, Simone Leoni e tanti altri dirigenti del movimento giovanile abbiamo deciso di riprendere quella tradizione. Forza Italia in questi giorni sarà nel cuore dell'Italia per essere nel cuore degli italiani". La kermesse si chiuderà domenica con l'intervento di Tajani, mentre per domani sono previsti cinque dibattiti, oltre a occasioni di svago come il dj set sulla spiaggia.