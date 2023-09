Meloni serra i ranghi in vista della manovra 

AGI - Una cena con i parlamentari e i ministri di Fdi, un incontro con i capigruppo di maggioranza, giovedì il Consiglio dei ministri. La premier Giorgia Meloni serra i ranghi in vista della ripresa dei lavori parlamentari.

Il presidente del Consiglio, prima di partire per il G20 in India (tra gli impegni dei prossimi giorni anche il summit sulla natalità a Budapest il 14 settembre, l'Assemblea generale dell'Onu il 18 e il 19 e il Med9 il 29), punta a compattare le forze politiche che sostengono l'esecutivo in attesa di affrontare la prossima legge di bilancio.

Il quadro della manovra sarà più chiaro nelle prossime settimane, in attesa di capire se ci sono eventuali spazi di trattativa sul deficit con Bruxelles che potrebbero liberare altre risorse. La cornice è stata ribadita più volte dal Capo del governo, anche nell'ultimo Consiglio dei ministri.

I fondi disponibili saranno destinati alle priorità del Paese, a partire da famiglie, lavoro e imprese. Gli obiettivi principali restano il taglio del cuneo fiscale e gli aiuti per le classi meno abbienti.

Oggi, martedì, il premier, con i capigruppo di maggioranza, non dovrebbe scendere nel dettaglio delle misure ma rilanciare l'invito a guardare da qui alla fine della legislatura, dunque niente bandierine. I fari sono puntati soprattutto sulla riunione di giovedì che sarà anticipata da un incontro del Comitato interministeriale sulla sicurezza.

Il pacchetto Caivano

Alle norme stanno lavorando i ministri dell'Interno, della Giustizia, dello Sport, dell'Istruzione, degli Affari europei e del Sud. "Non devono esserci zone franche", ha detto il responsabile del Viminale Piantedosi dopo il blitz al Parco Verde, l'operazione congiunta di carabinieri, polizia e guardia di finanza che ha visto impegnati 400 uomini e donne delle forze dell'ordine.

"È iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano", ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "questo - ha aggiunto - è solo l'inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini. E gettare così le basi per la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni".

Nel Consiglio dei ministri si punta, tra l'altro, su un decreto legge che conterrà "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile". Tra le misure previste le norme contro la dispersione scolastica, con la possibilità di 'colpire' anche i genitori, l'allontanamento da determinate aree cittadine per i minori che si macchiano di atti di criminalità, una stretta sulla diffusione delle armi e sull'accesso ai siti porno per i minorenni, pene più severe per chi aggredisce le forze dell'ordine.

Le altre norme in discussione

Sul tavolo anche una legge sulle zone economiche speciali al Sud (30 milioni saranno destinati per interventi di riqualificazione del comune di Napoli e nuove assunzioni per rafforzare gli enti territoriali del Mezzogiorno) e il decreto per scongiurare l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte.

Tra le ipotesi anche il bonus carburanti per i redditi più bassi. Alla riunione di maggioranza (l'appuntamento è alle ore 18,30) si farà anche il punto delle riforme, con il governo pronto a rilanciare - nella riunione del Cdm della prossima settimana prossima - il disegno di legge governativo sull'elezione diretta del premier. "Non si parlerà invece dell'ipotesi di abbassare la soglia per le Europee", ha sottolineato il leader di Noi moderati, Lupi.

Salvini: "Compatti e concordi"

"Ho letto ricostruzioni fantasiose sui quotidiani", circa dissapori con Giorgia Meloni. Un po' come i giornali sportivi ad agosto. Saremo unanimi, concordi, seri e concreti. Governeremo per cinque anni, ci sono progetti su pensioni, flat tax, tagli alle imprese che vogliamo portare avanti", ha commentato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini a radio Rtl 102.5. "L'obiettivo comune della manovra - ha continuato il ministro - sarà mettere i soldi che ci sono per l'aumento di stipendi e pensioni, non ci saranno sbavature".