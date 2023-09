AGI - "Noi ci candideremo alle elezioni europee con il brand del Centro, non saremo soli, avremo nove mesi di tempo". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa a Milano.

"Io Spero di rubare voti sia Forza Italia sia al Pd, Italia viva non lascia ma raddoppia. Non so - ha aggiunto - come possa votare i sovranisti un lombardo che ha votato Forza Italia in passato e che crede in una visone europea. Uno di Forza Italia secondo me lo farà un pensierino a votare 'Il Centro'. Uno del Pd a maggior ragione".

Renzi è convinto che 'Il Centro' "sarà decisivo per dare le carte. Non importa prendere il 41% per essere decisivi a questo giro. Basta molto meno e possiamo farlo" ha proseguito l'ex premier sottolineando che "comunque Italia Viva non lascia ma raddoppia. E il congresso si farà'".

"Il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva - ha sottolineato - il primo che si metterà in gioco sono io, mi candiderò al Parlamento europeo". Questo "lo dico e lo faccio non perchè uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio cv, ma perchè voglio affermare in nove mesi quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c'è bisogno di dare una sveglia all'Europa sennò si va tutti a casa. L'Ue rischia di saltare".

Secondo Renzi, "chi di noi gira per il mondo lo sa cosa sta succedendo". A chi gli chiedeva se sarà della partita Letizia Moratti, Renzi ha risposto: "Questo lo dovete chiedere a Letizia Moratti. Noi siamo qui a presentare la proposta di Italia viva".