Tajani: "L'ipotesi di Amato su Ustica? E' un privato cittadino"

AGI - Sulla strage di Ustica "c'è stato un processo, ci sono delle sentenze, non si può commentare un'intervista", fatta da "un privato cittadino". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sull'intervista di Giuliano Amato a 'La Repubblica' in cui ipotizza che sia stata l'aeronautica militare francese ad abbattere il Dc-9.

"Bisogna verificare quello che è successo", ha spiegato Tajani sottolineando che quanto riportato nell'intervista da Giuliano Amato "è la versione dell'ex presidente del Consiglio. Non c'è da commentare, c'è stato un processo, ci sono state sentenze, non si può commentare un'intervista: vedrà la magistratura, indagherà su quello che è successo".

"Amato - ha detto ancora Tajani - è una persona che ha avuto grande importanza ma è un privato cittadino", certo "bisogna fare tutti gli accertamenti necessari, bisogna sempre essere prudenti e non entusiasmarsi e non estremizzare le posizioni". "Le relazioni tra Stati non sono legate a un'intervista", ha concluso Tajani rispondendo a una domanda se la Francia debba chiedere scusa se questa ipotesi venisse confermata.