Von der Leyen, Meloni e Rutte domenica a Tunisi

AGI - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà a Tunisi domenica con la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il premier olandese, Mark Rutte". Lo annuncia la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant.

"I tre leader incontreranno il presidente Kais Saied nel pomeriggio. Erano già stati a Tunisi l'11 giugno scorso per un pacchetto complessivo di partnership con le autorità tunisine e ora vi fanno ritorno per portare avanti quel lavoro. Dopo l'incontro con il presidente tunisino rilasceranno dichiarazioni alla stampa", ha aggiunto la portavoce.

Migranti: 11.600 bambini sui barconi nel 2023, morti 289

Secondo Unicef almeno 289 bambini sono morti o scomparsi quest'anno cercando di attraversare la pericolosa rotta migratoria del Mediterraneo centrale dal Nord Africa all'Europa. Vale a dire circa 11 bambini morti o scomparsi ogni settimana in cerca di sicurezza, pace e migliori opportunità. Dal 2018 si stima che circa 1.500 bambini siano morti o dispersi mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo centrale.

Questo numero corrisponde a 1 su 5 delle 8.274 persone morte o disperse lungo la rotta, secondo i dati del Progetto Migranti Scomparsi dell'Oim.

Finora, nel 2023, si stima che circa 11.600 bambini (428 a settimana) abbiano compiuto la pericolosa traversata. Nei primi tre mesi del 2023, 3.300 bambini, il 71% di tutti i bambini arrivati in Europa tramite questa rotta - sono stati registrati come non accompagnati o separati.