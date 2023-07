AGI - "Da quando è nata l'Associazione 20e30 abbiamo notato una grande voglia di partecipare da parte dei giovani, un interesse crescente da parte dei giovani che non vogliono protestare, ma approfondire. Un dato in controtendenza rispetto all'astensionismo registrato alle elezioni politica e alla mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni di cui spesso si parla". A spiegarlo e' Giulia Sonzogno, dottoranda in Urban Studies & Regional Science, Social Sciences, presso il Gran Sasso Science Institute, in vista del convegno organizzato domani dall'Associazione 20e30 presso la Sala Matteotti della Camera.

Al centro dell'incontro - dal titolo 'Le richieste dei giovani alla politica: stato dell'arte dopo i primi sei mesi di Legislatura' - la presentazione del primo report del Centro Studi 20e30 sulla questione delle politiche giovanili in Italia, "per fornire un'analisi sociale, economica e politica di cinque istanze provenienti da under 35 raccolte durante la campagna elettorale del 2022, con presentazione di esperienze virtuose pubbliche e private di ausilio e supporto ai decisori".

Ma quali sono gli obiettivi? "Da una parte - riprende Sonzogno - ci poniamo come interlocutori delle istituzioni, con l'obiettivo di aprire un dialogo con la politica, dall'altra facciamo un lavoro di monitoraggio indipendente su quello che effettivamente viene fatto dalle istituzioni. L'obiettivo e' sempre quello di coinvolgere i giovani".

E quello presentato domani sarà solo il primo di una serie di report dove verra' approfondita una serie di temi centrali per i giovani, "istruzione e capitale umano, con particolare attenzione all'università e alle borse di studio; politiche sociali, quindi il lavoro e il welfare; diritti civili e fisco, con attenzione al caro affitti che e' uno dei temi del momento", riprende Sonzogno.

L'obiettivo deve essere quello di non sprecare i fondi del Pnrr, cercando di coinvolgere le nuove generazioni e la velocita' non aiuta: i tempi stretti sono infatti un nemico insidioso. "C'è il rischio, per la velocità con cui i soldi devono essere spesi, che questo piano non coinvolga le nuove generazioni dal punto di vista occupazionale e che poi non abbia gli impatti auspicati e necessari", conclude.

Al convegno, oltre alla stessa Sonzogno, interverranno la vicepresidente Pd della Camera Anna Ascani, il vicecoordinatore FI Alessandro Cattaneo, Luca Toccalini, deputato e segretario Lega Giovani, Alessandra Todde, vicepresidente dei 5 Stelle, Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale giovani, Luciano Monti, docente Luiss di Politiche Eu e condirettore scientifico Fondazione Bruno Visentini, e l'avvocato Mattia Angeleri, direttore del Centro Studi 20e30. A moderare l'evento, Roberta Rizzo, giornalista di Rai News.