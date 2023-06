Grillo a sorpresa alla manifestazione contro il precariato

AGI - Interpellato sul comico genovese, Giuseppe Conte, aveva promesso "una sorpresa". E, nel tardo pomeriggio, Beppe Grillo è arrivato alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle contro il precariato che si sta tenendo a Roma. "A Roma sono triplicati i prezzi, per trovare una stanza di hotel decente mi sono dovuto far ricoverare in una clinica" scherza il garante del M5s arrivato a sorpresa sul palco della manifestazione del Movimento e non manca di ricordare che lui è "l'elevato".

"Serve un reddito universale incondizionato", ha detto Beppe Grillo dal palco della manifestazione del M5s. La "sanità non funziona per due ragioni: siamo vecchi e c'è una overdose di diagnosi. E più cresce l'aspettativa di vita più invecchiamo" nota.

"Eravamo quelli dei vaffa..."

"Mandate questi progetti a Conte, prima o poi li capirà, scherza dal palco della manifestazione Grillo, "noi eravamo quelli del vaffa e ora siamo passati a una persona corretta come Giuseppe Conte". "Siamo dormienti, basta poco per risvegliarsi. Servono alcune caratteristiche che arriveranno a breve", ha aggiunto.

"Fate le brigate di cittadinanza e reagite mettendo il passamontagna", scherza ancora Beppe Grillo incitando a fare piccoli lavoretti di nascosto, "mettete a posto i marciapiedi, le aiuole e i tombini, reagite, fate il lavoro e scappate".