Forza Italia a congresso, ma solo dopo le Europee

In una intervista al Corriere della Sera il leader di Forza Italia preme per stabilizzare il cuneo fiscale, insistere su flat tax e accrescere le pensioni minime. Sul suo destino politico non ha dubbi: "Continuerò a esercitare appieno, come ho sempre fatto, le mie responsabilità". A Renzi: "Scelga la nostra metà campo"