Varata la riforma della giustizia, via il reato di abuso d'ufficio

AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma della giustizia proposta dal guardasigilli Carlo Nordio, Il testo, tra l'altro, elimina il reato di abuso d'ufficio. "Cambieremo anche la Costituzione", ha assicurato Nordio in conferenza stampa, "siamo intervenuti sull'informazione di garanzia, che è diventa una garanzia di informazione, nel senso che il giorno dopo finisce sui giornali. Ma non si tratta di un bavaglio alla stampa".

"Spero che questa approvazione ora passi all'esame del Parlamento nel più breve tempo possibile e auspico che l'opposizione faccia sì il suo lavoro ma in termini razionali, non emotivi", ha detto ancora il ministro della Giustizia al termine del Cdm.

"Il Parlamento sia disposto ad ascoltare"

"Il Parlamento - ha aggiunto - deve essere disposto ad ascoltare. L'auspicio è che si argomenti con delle ragioni non del cuore né tanto meno della pancia ma del cervello. Confrontiamoci non in vuote formule di estrazione metafisica che non nascondono nulla ma solo povertà di idee".

"La sorte ha voluto la coincidenza" dell'approvazione della riforma della giustizia in Cdm "con l'evento luttuoso" della morte di Silvio Berlusconi e "questo è il rammarico più grande, che non abbia potuto assistere al primo dei tanti passaggi che avremo per realizzare quella che chiamiamo una giustizia giusta", ha detto ancora Nordio.