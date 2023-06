Musk a Palazzo Chigi. Incontro di un'ora con Meloni

AGI - Elon Musk lascia Palazzo Chigi nella tarda mattinata a bordo di una Tesla bianca. Un incontro informale con il vicepremier Antonio Tajani per parlare di cybersicurezza, spazio, di Twitter, di libertà dell'informazione, di politica industriale, di auto elettriche.

È lo stesso ministro degli Esteri a raccontare il contenuto del colloquio ai cronisti. Elon Musk "è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersicurezza, di spazio, di Twitter, di libertà dell'informazione, di politica industriale, di auto elettriche. E gli ho detto che l'Italia è il miglior Paese in Europa per investire", ha detto Tajani.

Poi, via social, il ministro degli esteri ha aggiunto che nell'incontro si è affrontato anche il tema dell'aerospazio e dell'automotive, "settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali".

Nel pomeriggio il tycoon è tornato a Palazzo Chigi, questa volta per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'incontro è durato oltre un'ora. Come questa mattina, dopo l'incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sempre a Palazzo Chigi, il fondatore di Space X è andato via a bordo di una Tesla bianca, eludendo i cronisti che lo attendevano.

Nel loro incontro a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il patron di Space X, Tesla e Twitter, Elon Musk, hanno parlato tra l'altro di deregulation per l'Europa, problemi di natalità e rischi legati all'intelligenza artificiale. Inoltre, sempre a quanto si apprende, Musk ha evidenziato che Meloni è molto focalizzata sull'interesse italiano.