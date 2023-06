Renzi ricorda Berlusconi: "Obama non amava la sua ironia, Blair sì"

AGI - "L'ironia berlusconiana non era particolarmente apprezzata nella Casa Bianca di Barack Obama. Invece Tony Blair lo amava molto". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, a Tagadà su La7. "Berlusconi aveva molte caratteristiche speciali, che riusciva a tenere tutte insieme. Ammiravo in lui questa incredibile fame di vita. Fino all'ultimo ha fatto di tutto perché aveva una straordinaria voglia di vivere e di fare", ha osservato il leader di Italia Viva ricordando l'ex presidente del Consiglio scomparso ieri a 86 anni.

Eppure i rapporti tra i due non sono stati sempre sereni: con Berlusconi "la rottura fu sul presidente della Repubblica. Proposi a Berlusconi di fare il nome di Mattarella, di intestarselo e lui mi disse di no, salvo poi recuperare il rapporto con Mattarella. Diciamo che ha rotto con me e recuperato con Mattarella".

"Sono stato ad Arcore nel dicembre del 2009. Una parte della sinistra si lamentò, ma io sarei andato anche a Timbuctù per prendere dei soldi per la tassa di scopo per Firenze, e se il presidente del Consiglio ti chiama, che fai non vai?", ha aggiunto Renzi.

Infine il capitolo giudiziario: "Che vi sia stata una piccola parte della magistratura politicizzata, Magistratura Democratica, che gli abbia fatto un'aggressione giudiziaria è un dato di fatto. Dal 1994 Berlusconi non ha avuto un solo giorno in cui sia stato libero da un processo. Per me c'è stata aggressione giudiziaria".