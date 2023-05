Bonaccini a Roma da Meloni, ecco le sue richieste

AGI - Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà domani a Roma per illustrare alla premier le proposte, discusse con le parti sociali, per risollevare la regione dalla devastazione provocata dal maltempo. "Alluvione in Emilia-Romagna: domani sarò a Roma per incontrare la presidente Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, insieme alle rappresentanze economiche e sociali dell'Emilia-Romagna, per illustrare proposte condivise con sindacati e associazioni imprenditoriali", ha annunciato su Twitter lo stesso Bonaccini.

Questi alcuni dei punti, elencati da Bonaccini, che saranno discussi al tavolo con Meloni:

Un piano di ristori e risorse per famiglie e imprese colpite

Contributi per riparazione, ripristino e ricostruzione immobili di edilizia abitativa; a uso produttivo; a favore della delocalizzazione temporanea di attività danneggiate per garantirne la continuità produttiva; per danni a strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose; a edifici di interesse storico-artistico

Ripristino o ristoro dei danni da movimenti franosi a immobili, attivita' economiche e terreni agricoli, nonche' ripristino reticolo della bonifica".

Strumenti di assistenza e ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori, con misura specifica per avventizi impiegati in agricoltura e per lavoratori stagionali, indipendenti e autonomi

Sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi

Blocco dei mutui.

Misure per la ricostruzione

Bonaccini ha elencato su Twitter: