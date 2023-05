La visita a Roma di Zelensky. Meloni: "Fermo sostegno a Kiev"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky proseguirà il suo tour europeo con una tappa in Germania. È dunque probabile che il leader ucraino si fermi a Roma, dopo gli incontri istituzionali con il presidente Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco, e riparta domani alla volta di Berlino.

Nel faccia a faccia la premier italiana ribadirà anche il supporto per il rinnovo dell'accordo sul grano del Mar Nero

Il faccia a faccia a palazzo Chigi anche per discutere del rinnovo dell'accordo sul grano del Mar Nero, per garantire le esportazioni ucraine.

Zelensky, "Grazie all'Italia per l'importante assistenza militare"

Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l'Italia per "l'importante assistenza militare, che dà all'Ucraina la capacità di resistere all'aggressione russa". Postando su Telegram una foto del suo incontro al Quirinale col presidente Sergio Mattarella, Zelensky ha scritto un post in italiano in cui ribadisce che "la chiave del successo sul campo di battaglia è la ricezione tempestiva dell'assistenza necessaria".

"Sono grato per la posizione coerente sul sostegno all'Ucraina", ha scritto Zelensky, "L'Italia", ha concluso, "era ed è dalla parte giusta, dalla parte della verità in questa guerra. Ci stiamo muovendo nella direzione della vittoria. La vittoria significa la pace per il nostro Stato".