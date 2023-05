Torna Veronica Lario e parla di cannabis e Berlusconi

AGI - Veronica Lario torna a parlare dopo un lungo silenzio e lo fa a margine del convegno di Più Europa al Palazzo delle Stelline a Milano, partito alle cui posizioni rivela di sentirsi vicina. L'ex moglie di Silvio Berlusconi parla di cannabis e delle condizioni di salute del marito anche se, avverte, quest'ultimo è un tema "molto personale" e "preferirebbe non rispondere".

"C'è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta" dice rispondendo a una domanda sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato dal 5 aprile per una leucemia mielomonocitica cronica.

Sul tema della legalizzazione delle droghe leggere Lario dice: "Io credo che la droga sia un tema grave e che i giovani devono capire la gravita' di questo tema, poi nell'uso ognuno faccia quello che vuole". Poi aggiunge: "Io sono una nonna e per me la famiglia è la cosa più importante, ho tanti nipoti e qui c'era un convegno molto interessante sulle nuove tecnologie. Sono venuta per poter avere un dialogo con la mia famiglia, tutto qui".

Ammette de essere vicina alle idee di +Europa e dice di voler "allargare le nostre vedute" rivolgendosi soprattutto ai giovani che "grazie alle nuove tecnologie, sono in un contatto diretto". Questo, dice, "va aiutato, non va bloccato o mortificato".