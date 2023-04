Berlusconi in ripresa "lenta" ma Forza Italia prepara la festa

AGI - Diciassettesimo giorno di ricovero al San Raffaele per Silvio Berlusconi, dodici in terapia intensiva cardiotoracica e i restanti in reparto ordinario, a causa di una infezione polmonare insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier soffre da tempo.

Oggi, in mattinata, l'ospedale ha diffuso il quinto bollettino medico: "Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento" si legge nell'aggiornamento firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. Tuttavia, precisano i due specialisti, "proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo".

La prognosi dell'86enne fondatore di FI resta riservata, con quei richiami al "cauto ottimismo" e alla ripresa "costante" - messi nero su bianco dai medici stessi nel secondo bollettino - un po' più flebili. Intanto il partito ostenta fiducia: "Berlusconi sta meglio e lo festeggeremo a Milano il 5 e il 6 maggio con un grande convegno", ha detto a Potenza la ministra per le Riforme istituzionali e coordinatrice regionale della Basilicata di Forza Italia, Maria Elisabetta Casellati.

"Per quella occasione - ha garantito - Berlusconi potrà intervenire almeno telefonicamente". Oggi al San Raffaele il solito via vai di persone care: il suocero Orazio Fascina, i figli Marina, Barbara e Luigi, il fratello Paolo. Proprio lui, nelle ore immediatamente successive alla diffusione del penultimo bollettino, aveva anticipato - autorizzato da Zangrillo - quanto comunicato oggi dai medici, parlando appunto di "ripresa lenta" del Cav.