Matteo Renzi è il nuovo direttore del quotidiano "Il Riformista"

AGI - "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno saro' il direttore de 'Il Riformista'", conferma Matteo Renzi. "Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", annuncia sui social il leader di Italia viva.

Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 5, 2023

"Sarò direttore per un anno. Poi vedremo che fare da grandi...", ha detto il leader di Italia viva nella sede della Stampa Estera a Roma, presentando la sua nuova nomina. "Capisco che sorprenda qualcuno la mia scelta per la direzione. Nessuno sa più cos'è la verità e cosa è la virilità. L'identità del Riformista - ha aggiunto - è non essere il sovranismo di Giorgia Meloni e nemmeno la linea poltica che ha vinto il congresso del Pd con Elly Schlein, e nemmeno quella del M5s di Giuseppe Conte".

"Io non lascio ma raddoppio", ha assicurato poi Renzi chiarendo che continuerà "a fare il lavoro da parlamentare" ma che ci metterà "sopra il carico di un'esperienza, di tentare di fare un'operazione che serve al Paese".

"Ho informato stamattina la presidente del Consiglio di questa notizia. Resto un suo avversario politico e non gliene faremo passare una", ha raccontato. "A Calenda gliel'ho detto, mi è parso entusiasta".