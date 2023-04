Berlusconi in terapia intensiva. Il fratello: "È stabile, è una roccia"

AGI - Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva del San Raffaele di Milano. L'ex premier, 86 anni, è stato portato in ospedale stamane intorno alle 12. Le sue condizioni sono allo stato stazionarie. Ma, secondo quanto trapela, l'infezione ai polmoni ha provocato al Cavaliere uno scompenso cardiaco e reso necessario il monitoraggio costante di tutti i valori. Berlusconi trascorrerà la notte al San Raffaele e i medici prevederebbero comunque un ricovero di diversi giorni.



© Martina Mazzeo

Giornalisti davanti all'ospedale San Raffaele di Milano



Il presidente di FI è si trova nel reparto di terapia intensiva generale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo, nel settore Q1. Zangrillo è l'unico autorizzato a dare comunicazioni. Eventuali aggiornamenti saranno diffusi nei prossimi giorni. Ma allo stato non sarà diffuso alcun bollettino medico per decisione della famiglia e della compagna che hanno scelto di mantenere la privacy sullo stato di salute di Berlusconi.

Auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi, nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) April 5, 2023

"È ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema precedente che riguarda un'infezione. Però parla, è tutto quello che so", ha spiegato il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani.

Costante la presenza della compagna Marta Fascina, al San Raffaele sono arrivati nel pomeriggio il fratello Paolo, i figli, e la capogruppo al Senato Licia Ronzulli.

L'86enne ex presidente del consiglio era stato ricoverato nel 2022 per una infezione che era stata trattata con antibiotici, mentre nel 2016 aveva subito una operazione per la sostituzione della valvola aortica.

La settimana scorsa aveva subito un breve ricovero giustificato come di routine. A differenza dello scorso 27 marzo sono molti i giornalisti e le telecamere che hanno iniziato da mezzogiorno circa a presidiare gli ingressi, sia dal lato anteriore tra il settore C e il settore D, sia da quello posteriore di via Olgettina 60. Proprio da qui il 30 marzo era uscito Berlusconi, il giorno delle dimissioni.

Il fratello Paolo: "È stabile, è una roccia"

"È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono". Cosi' Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, uscendo dal San Raffaele di Milano. "Ce la farà anche stavolta" ha aggiunto