Chiuse le urne in Friuli Venezia Giulia. Exit poll: "Fedriga tra il 61 e il 65%" 

"Direi che Massimiliano Fedriga ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una sconfitta". L'ha detto il premier Giorgia Meloni commentando gli exit poll sul voto per il rinnovo della presidenza del Friuli Venezia Giulia a margine della sua visita al Vinitaly di Verona.

Serracchiani: "La destra è trainata da un vento nazionale"

"Siamo di fronte a un traino nazionale, la campagna elettorale e' stata trainata dal vento favorevole per la destra, noi abbiamo giocato in una posizione piu' difficile". Lo ha detto la deputata del Pd, debora Serracchiani, allo speciale elezioni in Friuli Venezia Giulia, su Rai 3. "Non siamo arrivati per caso a una coalizione di questo tipo", con Pd e M5s assieme a tante liste civiche, "candidando Moretuzzo. "Purtroppo, scelte ideologiche ci hanno impedito di allargare ancora di piu' il campo del centrosinistra. Ma la strada e' quella giusta, speriamo che si consolidi il rapporto anche in consiglio regionale", osserva Serracchiani. "Se entriamo nel merito, la nostra regione ha bisogno di fare quegli investimenti che nonostante i tanti soldi di questi anni non sono sati fatti. Ora, se non vengono spesi i fondi del Pnrr e' un problema per tutti. Il programma ci ha tenuto insieme e e quel programma ci deve tenere insieme anche nel lavoro di opposizione".