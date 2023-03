Mattarella premia gli eroi civili: "Avete interpretato il senso del dovere di umanità" 

AGI - "Riconoscenza" ai nostri eroi civili: l'ha espressa Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle onorificenze conferite ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile per la quantità di impegni e iniziative messi in atto in favore del prossimo.

"Tanti nel nostro Paese - ha detto il presidente della Repubblica - hanno compiuto gesti, iniziative e attività come quelle che avete messo in atto. Non possono essere chiamati tutti al Quirinale, voi li rappresentate tutti. Questo disegna il nostro Paese e dà fiducia nel futuro e per questo vi ringrazio".

Rivolgendosi agli eroi civili, il Capo dello Stato ha detto: "Voi siate andati oltre, avete interpretato il senso del dovere in maniera più aperta, senso del dovere di umanità".

Le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite motu proprio, il 25 febbraio scorso, sono state consegnate da Mattarella a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.



Il presidente della Repubblica ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Questo l’elenco degli insigniti: Immacolata Carpiniello, Fabio Cervellieri e Stefano Falchi, Miriam Colombo, Davide Devenuto, Fatima Zahra El Maliani, Valeria Favorito, Simona Fedele, Roberta Macrì, Carlotta Mancini, Mirna Bruna Mastronardi, Francesca Moscardo, Marco Rodari, Biagio Tagliente, Giovanni Maria Vergani, Caterina Bellandi, Alberto Maria Antonio Bonfanti, Ugo Bressanello, Luciana Delle Donne, Efrem Fumagalli e Samantha Villa, Antonella Graziano, Matteo Marzotto, Maria Mastroiacovo, Andrea Occhinegro, Antonio Petralia, Barbara Suzzi, Rudi Zanatta, Felicia Giagnotti e Giacomo Panizza.