Meloni al question time: "Sui migranti abbiamo la coscienza a posto"

AGI - Dalle 15 la premier Giorgia Meloni risponde al question time in Aula a Montecitorio. Il presidente del Consiglio dei ministri risponde a interrogazioni sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un'imbarcazione carica di migranti al largo delle coste libiche nella notte tra il 10 e l'11 marzo 2023; sulla strategia del governo per il raggiungimento degli obiettivi climatici stabiliti dall'Unione europea e sull'utilizzo delle centrali nucleari da fissione; sulla ratifica della riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità; sulle iniziative a favore della filiera dell'automotive nell'ambito del processo di transizione ecologica, al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali; sulle iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, in relazione all'aumento dei tassi di interesse e ai relativi effetti su famiglie e imprese; sulle iniziative, anche a livello europeo, volte a contrastare l'attività criminale dedita al traffico di migranti e ad avviare un processo di immigrazione regolare ed ordinata; sulle iniziative volte a destinare maggiori risorse finanziarie a favore degli enti locali, con particolare riferimento ai Comuni capoluogo di provincia, al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste dal Pnrr; sulla posizione del governo sul salario minimo legale e su ulteriori misure atte a incrementare le garanzie per i lavoratori; sugli intendimenti del governo in materia fiscale, al fine di una riduzione strutturale della tassazione a carico di imprese e contribuenti.

Meloni: "Revisione Ires per 'Global Minimum Tax' "Un tassello del disegno della riforma fiscale riguarderà la modifica complessiva dell'Ires. Dal primo gennaio del 2024 entrerà in vigore la global minimum tax, che è l'imposta globale minima per le multinazionali con aliquota effettiva al 15%". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo al question time della Camera. "È una novità che in Europa è stata approvata grazie all'importante ruolo di mediazione del governo italiano che ovviamente rende necessaria una revisione dell'Ires per non compromettere la competitività delle nostre imprese su scala globale", ha sottolineato. Il governo, ha concluso, "intende ridurre l'aliquota Ires e intende ridurla sugli utili non distribuiti che vengono impiegati in investimenti qualificati e in nuove assunzioni a tempo indeterminato. Più assumi, meno tasse paghi allo Stato".

Meloni: "La riforma del fisco è fondamentale per l'economia" "La riforma fiscale costituisce un fattore fondamentale per il rilancio dell'economia, per incoraggiare gli investimenti e l'impresa e per assicurare maggiore ricchezza e benessere ai lavoratori". Lo ha detto al question time della Camera il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annunciando che la legge delega verrà portata domani in Cdm. Tre, ha aggiunto, sono "i cardini della riforma: riduzione della pressione fiscale che grava sui cittadini e sulle imprese; un nuovo rapporto tra Stato e contribuente che non sia più vessatorio ma paritetico e collaborativo e una reale lotta all'evasione fiscale, posto che le misure attuate fino ad oggi, dati alla mano, non sembrano aver sortito grandi effetti".

Schlein a Meloni: "Incapaci, insensibili, approssimativi" "In cinque mesi avete dato prova di incapacità, approssimazione e insensibilità. Prima con il decreto rave, poi con la guerra alle ONG, ora con i figli delle coppie omogenitoriali. La vostra propaganda sta sfumando". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein replicando a Giorgia Meloni in Aula alla Camera.

Schlein a Meloni: "Sei al governo, basta nasconderti" "Signora presidente, le sue risposte non ci soddisfano, innanzitutto perché vorrei ricordare che il Pd ha provato nella scorsa legislatura ad arrivare il salario minimo ma lei è i suoi alleati che le siedono accanto avete votato contro". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, replicando in Aula a Giorgia Meloni sul salario minimo. "Ma le ricordo che ora sono io all'opposizione e lei al governo e non è più tempo di prendersela con gli altri. Non si nasconda dietro un dito. Se fosse bastata la contrattazione collettiva quei tre milioni di lavoratori poveri non li avremmo. Lei sa bene che di quei contratti solo pochi sono firmati da organizzazioni più rappresentative. È in carica da soli cinque mesi ma state già andando in direzione opposta e sbagliata", aggiunge Schlein.

Meloni: "Fronteggiare il lavoro povero è una delle priorità" "Fronteggiare il fenomeno lavoro povero è una delle priorità alla quale questo governo lavora". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al question time della Camera alla segretaria del Pd, Elly Schlein. "Pur nelle risorse limitate a disposizione - ha aggiunto - abbiamo dato segnali come il rinnovo del taglio di due punti del cuneo fiscale e retributivo e l'aggiunta di un ulteriore punto per i redditi più bassi. Sono primi passi verso l'obiettivo di aumentare i salari dei lavoratori garantendo retribuzioni dignitose".

Meloni al Pd: "Chi ha governato prima ha impoverito l'Italia" "C'è un problema: chi ha governato fino ad ora ha reso più poveri i lavoratori italiani e ora questo governo deve fare quello che può per invertite la rotta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al question time della Camera alla segretaria del Pd, Elly Schlein.

Meloni apre a Schlein sui congedi, "Disponibile a confronto" "Sui congedi parentali sono sempre disponibile a confrontarmi e a discutere". Così Giorgia Meloni lascia aperto un margine di dialogo al tema posto, nel corso del premier question time alla Camera, da Elly Schlein. Di tutt'altro segno, invece, la replica sull'altro tema sollevato dalla segretaria Pd, quello del salario minimo, terreno sul quale il presidente del Consiglio spiega che "il governo non è convinto che sia la soluzione". "Il timore è che il salario minimo legale possa diventare non un parametro aggiuntivo delle tutele ma un parametro sostitutivo, unico che rischierebbe di creare per molti lavoratori condizioni peggiori", aggiunge.

Schlein chiede "subito" il salario minimo "Signora presidente c'è un dramma di questo paese di cui non ci sentiamo parlare mai. La precarietà è il lavoro povero, più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se lavorano, occorre fissare per legge un salario minimo perché sotto una certa soglia non si può chiamare lavoro ma sfruttamento. Lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole. Il Pd ha presentato una proposta come altre forze polemiche ma le avete respinte tutte. Le chiedo di approvare subito un salario minimo e un congedo paritario". Lo dice Elly Schlein presentando l'interrogazione del Pd sul salario minimo, durante la seduta con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Meloni: "Stop diesel e benzina? Non devastiamo il sistema produttivo" "L'Italia condivide gli obiettivi della transizione verde e quella digitale ma la stessa parola transizione presuppone un percorso graduale, non si può assecondare un processo che sull'altare della decarbonizzazione ci conduce dritti alla deindustrializzazione". Così la premier Giorgia Meloni tornando sul tema dello stop ai motori diesel e benzina dal 2035. "Noi abbiamo intrapreso il percorso della neutralità tecnologica", premette la premier rispondendo al question time. E riguardo alla politica Ue sull'automotive osserva: "Si rischia di delocalizzare la produzione automobilistica in Paesi extra Ue. Ci sono alternative per coniugare sviluppo e sostenibilità", dice la premier, "occorre l'uscita dai carburanti inquinanti" senza punire "gli interessi dell'Italia dei lavoratori". "Si è aperto" in Europa un dibattito grazie all'Italia, "la presidenza svedese ha rinviato il dibattito" sull'automotive, "noi siamo soddisfatti". "Non si può devastare il nostro sistema produttivo e creare altri disoccupati", osserva Meloni. "Il nostro obiettivo è consegnare una terra più pulita senza devastare il nostro sistema produttivo e creare altri disoccupati. Questo non siamo disposti a farlo", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo al question time alla Camera di Fdi. "L'Italia - ha osservato - condivide gli obiettivi della transizione verde e transizione digitale per consegnare un modello di sviluppo intelligente e sostenibile alle generazioni future. Ma la parola transizione presuppone un percorso con gradualità e realismo, non si può acriticamente assecondare un processo che sull'altare della decarbonizzazione ci conduce alla deindustrializzazione". "La semplice incentivazione all'elettrico - ha aggiunto - rischia di delocalizzare la produzione automobilistica in Paesi extra-Ue dove quei prodotti destinati a ridurre le emissioni di Co2 vengono spesso realizzati con impianti e processi altamente inquinanti". "Lo stesso elettrico non è scevro da esternalita' ecologiche negative, come lo smaltimento delle batterie e l'estrazioni dei materiali necessari a produrle. Vogliamo percorrere la strada della neutralità tecnologica, lo stiamo facendo con fermezza ma anche con spirito critico a livello europeo. Abbiamo illustrato dati alla mano che è possibile conseguire lo stesso risultato impiegando tecnologie altre rispetto all'elettrico: biocarburanti, carburanti sintetici, idrogeno, su cui l'Italia vanta una tecnologia all'avanguardia", ha concluso la premier.

"Gratuitamente" vs "terracqueo": scintille tra la premier e M5s Un botta e risposta centrato sulle rispettive 'parole chiave', o comunque diventate iconiche nelle cronache recenti, quello che si svolge in Aula alla Camera per il 'question time'. Giorgia Meloni replica a M5s sul tema del Superbonus e in chiusura evoca quel "gratuitamente" rinfacciato dalla maggioranza a Giuseppe Conte come leit motiv per sostenere i vantaggi della misura. Il capogruppo pentastellato a Montecitorio, Francesco Silvestri, 'ricambia' evocando invece il "globo terracqueo" cui ha fatto riferimento il presidente del Consiglio nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri a Cutro.

Meloni: "Sulle banche massima attenzione del governo" C'è "la massima attenzione del governo" su quanto sta accadendo sui mercati finanziari. Lo dice la premier Giorgia Meloni durante il question time alla Camera. "Il rialzo dei tassi della Bce produce un aumento degli utili da commissioni bancarie", ha osservato e "il costo medio degli interessi a famiglie e imprese è cresciuto".

Meloni: "Non intendiamo rimanere sotto il ricatto degli scafisti" "Il governo non intende piegarsi alle molte e potenti pressioni di chi vorrebbe una visione priva di confini nazionali", si punta "a mettere fine alle anomalie", l'obiettivo "è contrastare con fermezza il traffico illegale e gestire l'immigrazione in modo regolare con il decreto flussi". Lo dice la premier Giorgia Meloni parlando del fenomeno dell'immigrazione al question time alla Camera. "Non intendiamo rimanere sotto il ricatto degli scafisti. E vogliamo essere d'impulso per un nuovo rapporto con l'Africa", ha osservato. Meloni ha sottolineato il flusso anomalo dei migranti in queste settimane. Le cause? "Sono molteplici, l'instabilità politica e gli interessi di potenti organizzazioni di criminali. L'immigrazione di massa è un fenomeno di portata altissima", ha osservato.

Meloni: "Con il Superbonus proliferazione di un mercato opaco di crediti" "La norma che nasceva da un presupposto condivisibile ha prodotto conseguenze sulle quali il governo lavora da mesi". Così la premier Giorgia Meloni parlando del superbonus durante il question time. "La norma ha consensito la proliferazione di un mercato opaco di circolazione dei crediti fiscali a tutto vantaggio delle imprese ma dei vari intermediari finanziari intervenuti a raccogliere questi crediti", ha detto la premier, "occorre intervenire sul riassorbimento sui crediti fiscali" ma "stando attenti che ci possa essere un'occasione" di lucro per rendite di posizione". "Siamo pronti a correggere gli squilibri", ha detto ancora la presidente del Consiglio.

Meloni: "Fin quando ci sarò io l'Italia non accederà al Mes" "In riferimento alla ratifica del Mes vorrei ricordare che nonostante l'accordo risalga al gennaio 2021 la riforma del trattato non è stata portata a ratifica. E questo è un segnale di quanto questa materia richieda un approfondimento". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel question time. "Nello scorso novembre il Parlamento ha dato un mandato a non ratificare la riforma e a non aprire il dibattito in assenza di un quadro chiaro in materia di governance, di patto stabilità e in materia bancaria", osserva il presidente del Consiglio. "Si impone una riflessione: finché a guidare un governo ci sarà la sottoscritta" l'Italia "non potra' mai accedere al Mes e penso neanche gli altri" governi, afferma la premier. "Ha senso continuare a ragionare di uno strumento che così configurato non verrà utilizzato benché ci siano diversi miliardi depositati? Non è sensato interrogarsi sull'efficacia su questo strumento?", dice il capo dell'esecutivo. Meloni cita una espressione del presidente di Confindustria Bonomi. "La proposta di Confindustria viene presa da questo governo. Le risorse devono essere utili agli Stati", dice la premier sottoscrivendo l'idea di fondi per la politica industriale dei Paesi membri della Ue.

Meloni: "Sul nucleare non ci muoveremo senza passare Parlamento" "Sul tema del nucleare "non intendiamo muoverci senza passare dal Parlamento". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel question time della Camera.

Meloni: "Approccio pragmatico sul clima. Non siamo negazionisti" "Non siamo pericolosi negazionisti climatici. Riteniamo che nel rispetto degli impegni" presi sul clima "bisogna mantenere un approccio pragmatico e non ideologico". Così la premier Giorgia Meloni al question time alla Camera. "Stiamo attivando una cabina di regia", premette, "il governo considera il gas naturale" come "il vettore necessario a mantenere l'autonomia" del nostro Paese e come perno del "progetto strategico di diventare l'hub enertegico sul Mediterraneo", ha aggiunto. "Dobbiamo essere pionieri sulle tecnologie innovative", ha osservato Meloni.

Meloni: "Da Parlamento Ue scelta irragionevole su case green" "Obiettivi non raggiungibili per l'Italia". Così Giorgia Meloni sulla direttiva Ue sulle case green, "il Parlamento europeo ha ritenuto di inasprire il testo iniziale. È una scelta irragionevole, continueremo a batterci per i cittadini e gli interessi della Nazione", osserva il presidente del Consiglio nel question time alla Camera. Il testo della direttiva Ue prevede "a nostro avviso obiettivi temporali che non sono raggiungibili per l'Italia, il cui patrimonio immobiliare è inserito in un contesto molto diverso da quello di altri Stati membri, per ragioni storiche e di conformazione geografica, oltre che una radicata visione della casa come bene rifugio. L'azione negoziale italiana in sede di Consiglio europeo - ha osservato la premier - aveva consentito di rivedere le tempistiche di adeguamento delle prestazioni energetiche degli edifici in modo da renderlo più graduale e meno stringente e in modo da garantire la possibilità di esenzione per alcune categorie. Con il voto di ieri il Parlamento europeo - ha aggiunto - ha ritenuto di inasprire ulteriormente il testo iniziale. Questa scelta che consideriamo irragionevole e mossa da un approccio ideologico impone al governo di continuare a battersi per difendere gli interessi dei cittadini e della nazione", ha concluso.

Meloni: "Il naufragio è avvenuto nell'area Sar libica" "Il tragico evento del naufragio di una barca affondata che ha portato alla morte di 30 dei 47 migranti a bordo, si è svolto area Sar di responsabilità della Libia ed è stato inizialmente coordinato dalle autorità libiche. L'Italia ha poi assunto il coordinamento una volta ricevuta la comunicazione dell'impossibilità da parte delle autorità libiche di impiegare mezzi e su esplicita richiesta delle stesse". Queste le prime parole presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il question time alla Camera, rispondendo ad una interrogazione di +Europa sulla tragedia dell'immigrazione in Libia. La premier ha rilanciato la ricostruzione dei vertici della Guardia costiera.