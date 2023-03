Supermedia AGI/YouTrend: l'effetto primarie spinge il Pd

AGI - Nella Supermedia di questa settimana spunta quello che si può definire "effetto primarie", ossia la crescita significativa (quasi 2 punti in 2 settimane) del PD in occasione dell'elezione alla segreteria di Elly Schlein. Ne fanno le spese innanzitutto il M5S (-1,4%) e poi anche l'alleanza Verdi-Sinistra (-0,6%). Nel complesso i rapporti di forza non mutano significativamente, con il centrodestra che rimane stabilmente la prima coalizione e FDI primo partito (sia pure in lieve flessione) nonostante le vicende che hanno messo in difficoltà il governo nelle ultime settimane, tra cui il tema migranti dopo la tragedia di Cutro.

Supermedia liste

FDI 29,3 (-0,6)

PD 18,8 (+1,9)

M5S 15,9 (-1,4)

Lega 9,2 (+0,3)

Terzo Polo 7,6 (+0,2)

Forza Italia 7,0 (-0,1)

Verdi/Sinistra 2,8 (-0,6)

+Europa 2,3 (-0,1)

Italexit 2,1 (+0,2)

Unione Popolare 1,4 (-0,2)

Noi Moderati 1,2 (+0,2)

Supermedia coalizioni 2022

Centrodestra 46,7 (-0,2)

Centrosinistra 23,9 (+1,2)

M5S 15,9 (-1,4)

Terzo Polo 7,6 (+0,2)

Italexit 2,1 (+0,2)

Altri 3,8 (=)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (23 febbraio 2023)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 febbraio al'8 marzo, è stata effettuata il giorno 9 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (date di pubblicazione: 6 marzo), Euromedia (5 marzo), Noto (28 febbraio), Quorum (6 marzo), SWG (27 febbraio e 6 marzo) e Tecné (25 febbraio e 4 marzo). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.