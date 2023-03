Beppe Grillo 'benedice' Schlein e incoraggia Conte 

AGI - "Va benissimo". Beppe Grillo risponde così a chi gli chiede se l'arrivo di Elly Schlein alla guida del Pd sia un fatto positivo. Rilassato, ma sintetico, il Garante M5s non si sottrae alle domande sull'attualità politica che gli sono state rivolte ieri sera nel foyer del Teatro Nazionale di Milano, al termine della replica del suo nuovo spettacolo 'Io sono il peggiore'.



Grillo aggiunge che "dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti". "Tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi. Fanno così", dice ancora.



Poi c'è chi gli chiede di tornare ad occuparsi più da vicino del Movimento e qui Grillo osserva che "Conte vuole organizzare, sul piano territoriale, con i fondi..." e sostanzialmente incoraggia Giuseppe Conte, esortando anche a sostenere l'azione del presidente M5s. A chi gli fa notare che l'ex presidente del Consiglio è "troppo democristiano", auspicando un ritorno del Movimento ai tempi del 'vaffa', Grillo risponde infatti che "Conte non è nato...", lasciando forse intendere un non nativo M5s e aggiunge "devi dargli un pò di tempo... Non era così all'inizio..."