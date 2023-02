Schlein esclude il rischio di scissione nel Pd

AGI - "Non vedo questo rischio" di scissione, "la situazione è tale da imporci come candidati alla guida di questa comunità di tenerla insieme e salvaguardarne il pluralismo". Lo ha detto la candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, in un'intervista alla 'Stampa.it'.

"Saremo felici qualsiasi sarà il risultato" dell'affluenza alle primarie, "la speranza mia è veder superata la soglia di un milione di partecipanti. Solo con quell'ondata di mobilitazione si fa il cambiamento, si spazzano via le vecchie logiche. Se sarò segretaria caccerò via i capibastone e i cacicchi"ha rimarcato Schlein.