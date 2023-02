Prime proiezioni in Lombardia e nel Lazio: "Trionfa il centrodestra". Tonfo affluenza 

AGI - Il centrodestra trionfa sia in Lombardia e sia nel Lazio: è quanto rilevano i primi exit poll sulle elezioni regionali usciti subito dopo la chiusura delle urne.



Secondo i primi sondaggi Attilio Fontana va verso la rielezione alla guida del Pirellone con il 49,5-53%, lo segue il dem Majorino (33-37%), poi Letizia Moratti con il 9,5-13,5%.



Netta affermazione anche nel Lazio con Francesco Rocca dato tra il 50,5 e il 54,5%, davanti al candidato del centrosinistra D'Amato, fermo al 30-34%. Staccata la 5 stelle Bianchi al 10,5-14,5%.

Si conferma il calo dell'affluenza (il dato non è ancora definitivo) ferma poco più del 41 per cento.



Nel Lazio sono tre i candidati principali alla poltrona lasciata libera da Nicola Zingaretti. Pd e Terzo Polo candidano l'ex assessore regionale alla Sanità di Zingaretti, Alessio D'Amato; il centrodestra compatto (Fratelli d'Italia, Lega e Foza Italia) schiera Francesco Rocca, mentre il Movimento 5 stelle punta su Donatella Bianchi.



Anche in Lombardia i candidati principali sono tre: l'uscente Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per Pd e M5s, il Terzo Polo si affida all'ex vice di Fontana Letizia Moratti.

Intanto nei comitati elettorali è tutto pronto per la maratona in attesa dello spoglio. I primi exit poll sono attesi subito mentre dopo arriveranno le proiezioni dei risultati reali. La partita va oltre la conquista delle regioni da parte delle forze in campo ma è importante per definire gli equilibri tra i partiti all’interno delle singole coalizioni

Lazio: seconda proiezione, Rocca 51,4%, D'Amato 35,3% Nella seconda proiezione, sul 12% del campione, realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, è al 51,4%, quello di centrosinistra e Terzo polo, Alessio D'Amato, al 35,3%. Segue la candidata del M5s, Donatella Bianchi, all'11,3%.

Lombardia: seconda proiezione, Fontana 55,8% Majorino 33,3% Con la seconda proiezione, al 12% del campione, realizzata da Consorzio Opinio Italia per la Rai, in Lombardia Attilio Fontana sarebbe al 55,8% dei consensi, Piefrancesco Majorino al 33,3%.

Nel Lazio crollo affluenza, al 37,2% L'affluenza definitiva per le elezioni regionali nel Lazio è al 37,2%. Nel 2018, quando si votò insieme alle politiche, l'affluenza fu al 66,55%.

Lombardia: Moratti: "Riflettere su astensione" In attesa dei risultati del voto reale, un elemento certo emerge da queste elezioni: quasi il 60% dei cittadini lombardi non è andato a votare. Un dato su cui riflettere profondamente". È quanto scrive su Twitter, Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia per il Terzo Polo. In attesa dei risultati del voto reale, un elemento certo emerge da queste elezioni: quasi il 60% dei cittadini lombardi non è andato a votare. Un dato su cui riflettere profondamente. — Letizia Moratti (@letiziamoratti) February 13, 2023

In Lombardia crolla l'affluenza e segna record negativo al 41,6% In Lombardia si è registrata l'affluenza più bassa di sempre alle regionali, con il 41,6%. Fino ad ora il record negativo apparteneva al 2010 quando votò il 71,9% dei lombardi e il candidato del centrodestra, Roberto Formigoni, vinse su quello del centrosinistra, Filippo Penati. Anche allora la consultazione si svolse su due giornate, il 28 e il 29 marzo.

L'ultima volta, nel 2018, si votò invece in una sola giornata, il 4 marzo, e l'affluenza arrivò al 73,1% ma le elezioni regionali erano 'trainate' dalle politiche (che si erano svolte lo stesso giorno). In quell'occasione Attilio Fontana, candidato del centrodestra, fu eletto governatore con il 49,6% dei consensi battendo Giorgio Gori, candidato del centrosinistra, e Dario Violi del Movimento 5 stelle. Il record negativo in assoluto per l'affluenza alle regionali spetta invece all'Emilia Romagna, dove nel 2014 andò alle urne solo il 37,7% degli aventi diritto.

Lombardia: prima proiezione, Fontana 54,4% Majorino 33,6% Secondo la prima proiezione sulle elezioni regionali in Lombardia, sul 5% delle schede scrutinate, a cura del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Attilio Fontana è al 54,4% dei voti, Piefrancesco Majorino al 33,6%, Letizia Moratti al 10,1%.

Lazio: prima proiezione, Rocca 52,1%, D'Amato 34,7% Secondo la prima proiezione, sul 5% delle schede scrutinate, realizzata dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato presidente del centrodestra alla Regione Lazio, Francesco Rocca, è al 52,1% e quello di centrosinistra e Terzo polo Alessio D'Amato al 34,7%. Segue la candidata del M5s, Donatella Bianchi, con il 10,6%.

Gasparri: "Se dati confermati, importante risultato del centrodestra nel Lazio" “Se il risultato provvisorio delle elezioni regionali sarà confermato, sarebbe un dato importante per il Lazio che dall’area della sinistra si trasferirebbe a quella del centrodestra e quindi governerebbe più di due terzi delle Regioni. Una tendenza importante nonostante la bassa partecipazione elettorale dovuta alla scarsa comunicazione, alla disaffezione politica e al fatto che si è votato da poco. La vera riflessione sarebbe concentrare in date uniche le consultazioni”. Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a Rainews24.

Comitato D'Amato: "I dati confermano l'avanzata del centrodestra" "I primi dati confermano una avanzata netta da parte del candidato del centrodestra". Lo dice il coordinatore del comitato elettorale di Alessio D'Amato, Esterino Montino. "Non c'è dubbio che la distanza tra un risultato e un altro è importante", aggiunge Montino.

Salvini: "Vittoria. Grazie Lombardia, grazie Lazio" "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio". Così il segretario leghista Matteo Salvini sui social commenta i primi exit poll delle Regionali.

Tajani: "Successo del centrodestra" "Se gli exit poll rispondono a verità è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. Un voto di fiducia al centrodestra. Invece bisogna lavorare su un altro dato, la scarsa partecipazione al voto". Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg1, commentando i primi dati sulle elezioni regionali. "Se vengono confermati gli exit poll - ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri - si tratta di un voto di fiducia" per il centrodestra e il governo, "è un risultato positivo, premia l'esescutivo, siamo soddisfatti". "Bisognerà lavorare" per capire i motivi delle alte percentuali di astensionismo, "occorrerà riflettere", ha osservato il responsabile della Farnesina. "Forza Italia è parte integrante" del centrodestra, "vogliamo continuare a lavorare per dare il nostro contributo e risolvere i problemi dei cittadini", ha concluso.

In sede Lega Salvini, Fontana e Calderoli Il segretario leghista Matteo Salvini è arrivato nella sede della Lega, in via Bellerio a Milano, per seguire lo spoglio delle Regionali. Con il capo della Lega, tra gli altri, il governatore uscente, in corsa per la riconferma, Attilio Fontana e il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

Lazio: exit poll, Rocca 50,5%-54,5% D'Amato 30%-34% Secondo i primi exit poll, realizzati dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Regionali del Lazio il candidato del centrodestra alla presidenza, Francesco Rocca, avrebbe tra il 50,5% e il 54,5% dei voti mentre quello di centrosinistra e Terzo polo, Alessio D'Amato, tra il 30 e il 34%.

A seguire, la candidata del M5s, Donatella Bianchi, con una percentuale compresa tra il 10,5 e il 14,5%.

Lombardia: exit poll, Letizia Moratti 9,5%-13,5% I primi exit poll relativi alle elezioni regionali in Lombardia, realizzati da Consorzio Opinio Italia per la Rai, la candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti, avrebbe tra il 9,5% e il 13,5% dei voti.

Lombardia: exit poll, Fontana 49,5%-53% Majorino 33%-37% I primi exit poll relativi alle elezioni regionali in Lombardia, realizzati per la Rai da Consorzio Opinio Italia, danno il presidente uscente Attilio Fontana, del centrodestra, tra il 49,5% e il 53% dei voti; il candidato di Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, tra il 33% e il 37% dei consensi.

Bonaccini: Astensionismo fenomeno che preoccupa" "L’astensionismo in Lazio e Lombardia è un bel problema. La cosa mi riguardò nel 2014, quando c’erano condizioni articolari, compresa l’elezione anticipata. Io potevo rischiare la depressione, ma la volta successiva venne a votare il 70 per cento. Penso che occorra darsi da fare per recuperare il valore del confronto e della partecipazione. Certamente preoccupa un dato così basso di partecipazione". Lo dice Stefano Bonaccini a margine di una conferenza stampa a Bologna.