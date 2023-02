Meloni: "Legittimo che l'Italia ponga il tema della difesa dei confini"

AGI - "La realtà che si vive in Svezia in rapporto all'immigrazione è diversa dalla nostra. Il tema del Mediterraneo è più difficile da approfondire a livello strutturale. Ma credo che ci si debba rendere conto che, anche nel contesto del conflitto ucraino, legata al tema migratorio c'è anche una questione di sicurezza se non si riesce a governare le situazioni. È legittimo per l'Italia porre il tema che prima dei movimenti secondari ci sono quelli primari". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'incontro a Stoccolma con il primo ministro Ulf Kristersson.

"Non vi sarà sfuggito il nostro protagonismo nel Nord Africa: il tema fondamentale è la cooperazione, offrire delle alternative a chi scappa e questo è un lavoro che sta facendo", ha sottolinea il premier.