Meloni ad Algeri, l'energia è il primo dossier sul tavolo

La presidente del Consiglio rivendica le scelte sui carburanti. E assicura: "Se sale oltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in più verrà utilizzato per abbassare il prezzo". Distributori in sciopero il 25 e 26 gennaio, tre sigle sindacali annunciano un presidio a Montecitorio contro "l'ondata di fango"