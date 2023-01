Fazzolari boccia il partito unico del centrodestra

AGI - "Il partito unico non c'è, non è in campo. Abbiamo già un grande partito conservatore: Fdi": il sottosegretario all'Attuazione del programma ed esponente di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, intervistato dal Corriere della Sera, boccia l’idea rilanciata recentemente dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“La grande intuizione - spiega Fazzolari - è stata quella di non fare asse con i partiti antieuropeisti, ma di guidare i conservatori e oggi possiamo davvero fare una rivoluzione in Europa: un patto con il Ppe, che spezzi la dannosa alleanza Ppe-Pse. Perché noi siamo europeisti, crediamo nell'identità e fratellanza di tutti i popoli europei. Il sostegno all'Ucraina lo dimostra".

Riferendosi alle accuse dell'opposizione secondo cui con lo spoil system il governo e la maggioranza stanno occupando i principali posti di vertice dell'amministrazione dello Stato, Fazzolari il sottosegretario risponde che "ci accusa una sinistra e chi la sostiene, e si capisce perché: ormai l'opposizione del Pd non consiste più nel portare avanti battaglie sociali, ma nel difendere un sistema di potere che è il senso della loro esistenza".

"Una cosa ci stanno dicendo con chiarezza gli elettori da anni: vogliono che il Paese cambi".