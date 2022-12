Meloni: "Mi fido degli alleati. Situazione Covid in Italia sotto controllo ma serve coordinamento europeo"

AGI - La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'interno della Nuova Aula dei Gruppi parlamentari in via Campo Marzio 78. La leader di Fratelli d'Italia risponde alle domande dei giornalisti sui primi mesi alla guida dell'esecutivo, sulla legge di bilancio, sui vari decreti legge che hanno interessato l'azione del governo negli ultimi giorni, sull'Ucraina e i legami internazionali.

“L' Italia può essere nazione capofila di un nuovo approccio europeo all'Africa” "Non ho mai inteso blocco navale come inviare navi della Marina e scatenare una guerra. Blocco navale è una missione europea con l'accordo con i Paesi africani per evitare le partenze dei migranti irregolari. Io continuo a lavorare in questa direzione", spiega Meloni. "Fedele all'insegnamento di Papa Giovanni II dico che in Africa bisogna avere un approcco diverso da quello visto in questi anni. Il tema dell'energia offre un'occasione all'Europa di tornare ad essere presente in Africa" e "offre all'Italia di fare la nazione capofila di questo nuovo approccio europeo all'Africa. I Paesi africani sono interessati alle nuove tecnologie dell'approvvigionamento energetico. Credo che con poche risorse spese bene si possa ragionare per produrre l'energia che serve diversificando le fonti di approvvigionamento e fare dell'Italia la porta di ingresso di questa energia". Meloni ha rilanciato il "piano Mattei per l'Africa". "L'approccio che raccontava Mattei non era predatorio", osserva, "noi andiamo - ha osservato il premier citando tra l'altro l'operato dell'Eni - non per portare via qualcosa ma per lasciare qualcosa. Per questo c'e' grande domanda d'Italia" in Africa.

“Il governo dura 5 anni. L'orizzonte coincide con quello degli alleati” Sulla durata del governo Meloni precisa: "Penso che i miei tempi coincidano con quelli dei miei alleati, che ci si dia un orizzonte temporale di 5 anni. Uno dei punti di forza anche a livello internazionale è la sensazione che l'interlocutore potrebbe essere lo stesso per cinque anni".

“Confermo la volontà dell'Italia di rispettare gli impegni sulle spese militari” "Il tema di quello che si investe in difesa riguarda la capacità di una nazione di difendere i suoi interessi". Cosi' il premier Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei cronisti, confermando l'impegno dell'Italia di rispettare le richieste della Nato sulle spese militari. "Confermo la volontà dell'Italia di mantenere gli impegni presi con la Nato".

“Sul Qatargate andare fino in fondo. Difendo la dignità dell'Italia” "Andare fino in fondo senza fare sconti". Così il presidente del Consiglio sul Qatargate. "Non penso che le istituzioni debbano accettare una vulnerabilità. Fondamentale sarà la risposta delle istituzioni", osserva. "La vicenda non riguarda solo gli italiani, non è una macchia sulla nostra nazione", dice Meloni, "è un tema che riguarda una famiglia politica ma non riguarda l'Italia. Lo dico per difendere la dignità dell'Italia di fronte ad attacchi strumentali".

"Nella nostra legge di bilancio non ci sono condoni" "Nella nostra legge di bilancio non ci sono condoni". Lo sottolinea il premier Giorgia Meloni. "Vogliamo immaginare un dialogo con i contribuenti senza favorire alcunché gli evasori fiscali", osserva il presidente del Consiglio ricordando tra l'altro le assunzioni per il personale delle Agenzie delle Entrate e la norma contro 'le aziende apri e chiudi'. "Stiamo favorendo cose di buon senso".

“Evitare l'abuso delle intercettazioni” "Non intendiamo privare la magistratura dello strumento delle intercettazioni" ma "occorre evitare l'abuso ed evitare il cortocircuito nel rapporto tra media e intercettazioni finite sui giornali" solo per interessi.

“Avanti con la battaglia per la legalità e contro la mafia” "La mia carriera politica è stata ispirata a Paolo Borsellino. Sono stato contenta che il mio provvedimento è stato sulla mafia, salvando il carcere ostativo. Mi dispiace aver visto un opposizione così dura su un provvedimento del genere, si è tentato di evitare la conversione di quel decreto", ha sottolineato Meloni. "La battaglia per la legalità e contro la mafia sarà a 360 gradi", afferma.

"Sul tema della riforma fiscale noi intendiamo andare avanti" "Sul tema della riforma fiscale noi intendiamo andare avanti". Giorgia Meloni ha poi indicato le direttrici sulle quali intende procedere l'esecutivo. In primis "il taglio del costo del lavoro: bisogna fare molto di più, l'obiettivo è il taglio di cinque punti. È il primo grande obiettivo. Il secondo è una tassazione che tenga conto della composizione del numero familiare. Il tema del sostegno alla natalità è una nostra priorità e il tema della tassazione deve andare in questa direzione", aggiunge. "E poi c'è il tema "più assumi e meno paghi", conclude. "Sulla riforma del catasto si può fare una mappatura per migliorare la conoscenza delle costruzioni italiane ma da questo governo non partirà mai un aumento della tassazione sulla casa che considero un bene non pignorabile"

“Pnrr? trasformare gli obiettivi in cantieri” "Ora trasformare gli obiettivi in cantieri". Giorgia Meloni ha risposto anche sul Pnrr: "Abbiamo oltre 120 miliardi di investimenti di operere pubbliche. Stiamo avendo un'interlocuzione con l'Unione europea" sui costi delle materie prime, "e poi c'è il tema della semplificazione" per far sì che "queste risorse possano essere spese". Leggi anche L'Italia ha raggiunto i 55 obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre del 2022 Il ministro Fitto: "Questo risultato è il frutto di un importante lavoro di squadra impostato anche sulla base di un dialogo costruttivo attivato a livello politico con la Commissione Europea" "Non è un lavoro facile, è complesso. È la questione a cui stiamo dedicando più tempo. Bisogna darsi delle priorità strategiche. Dobbiamo utilizzare i fondi del Pnrr per darsi delle strategie", osserva. E ancora: "Sono contenta che il governo italiano sia riuscito a raggiungere tutti i 55 obiettivi previsti" per "richiedere la tranche di 19 miliardi di euro". "Quando siamo arrivati, dei 55 obiettivi erano stati conseguiti 25. Abbiamo lavorato per terminare gli altri 30. Questa staffetta ha funzionato. Come ci siamo riusciti? Con la scelta politica di concentrare le competenze del Pnrr sotto la guida di un unico ministero, e di mettere sotto la stessa competenza i Fondi di coesione europei, per evitare sovrapposizioni", ha sottolineato.

“Sulla manovra fatte scelte politiche. Approvata in un'ora” La premier ha ricordato come il via libera alla legge di bilancio non sia stata "facile. È stata una manovra politica. Pur riuscendo ad investire la gran parte delle risorse sul caro bollette siamo riusciti a iniziare a mantenere gli impegni presi". "La legge di bilancio è stata approvata in un'ora", spiega il premier. "La volontà è di lavorare bene e mantenere le scadenze. Ci siamo riusciti. Trovo un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso certamente lamentarmi".

“Dibattiti naturali ma mi fido degli alleati” Giorgia Meloni, rispondendo alla prima domanda posta dai giornalisti durante la conferenza di fine anno, ha spiegato come "i dibattiti sono naturali" ma "mi fido degli alleati.