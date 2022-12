Meloni invita Zelensky a Roma: 'A lui il nostro pieno sostegno'

AGI - Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Un colloquio che ha fatto seguito a quello già avuto il 28 ottobre.

Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell'Ucraina.

Il presidente del Consiglio ha anche ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la nazione ucraina.

Meloni ha confermato la sua intenzione di recarsi a Kiev e ha invitato il Presidente Zelensky a venire in visita a Roma.

l presidente ucraino twitta poco dopo: "Ho lodato lo stanziamento del governo italiano di ulteriori 10 milioni di euro e sta valutando la fornitura di sistemi di difesa aerea a protezione dei cieli ucraini, abbiamo discusso del piano di pace".

Thanked @GiorgiaMeloni for solidarity and comprehensive support for . Commended government's allocation of additional €10 million in aid. Mrs. Meloni informed that the issue of providing air defense systems to protect skies is being considered. We discussed #PeaceFormula