Cultura: Sangiuliano turista a Roma, s'improvvisa fotografo al Colosseo

AGI - Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, visitando il Colosseo nell'ambito delle aperture straordinarie festive dei siti archeologici e museali italiani, si è calato per qualche minuto nei panni di un semplice turista.

Sangiuliano, accompagnato nel suo giro dalla direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, ha preso in prestito una macchina fotografica da uno dei reporter presenti e ha scattato alcune foto, dichiarando la sua passione per la fotografia. Prima di congedarsi, il ministro ha ringraziato i giornalisti presenti per il lavoro svolto in una giornata festiva.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita al Colosseo



"Dovremo lavorare sul personale, chi lavora va rispettato e retribuito adeguatamente. Il nostro patrimonio archeologico va certamente tutelato, preservato e conservato ma può diventare un grande volano economico per tutta la nazione. Possiamo accrescere il nostro Pil utilizzando in maniera efficiente questo patrimonio, aumentando i servizi e mostrando al mondo questa strepitosa vetrina che possiamo aprire. Siamo la prima superpotenza culturale del Pianeta, perché abbiamo l'unicum di molte civiltà che si sono sedimentate nel corso dei secoli. Tutto questo puo diventare un fattore economico di sviluppo. È bene che un turista che fa un investimento per venire a visitare una città d'arte poi abbia la possibilità di visitare i nostri siti". Ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, visitando il Colosseo in occasione delle aperture straordinarie per le festività.