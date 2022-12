È morto l'ex ministro Gerardo Bianco, aveva 91 anni

AGI - È' morto a Roma l'ex ministro ed esponente storico della Dc, Gerardo Bianco. Aveva 91 anni. "È stato un maestro impareggiabile, il migliore dei democristiani, anche nel dissenso. La sua storia è stata quella di un grande uomo di libertà. Per me è un momento di dolore assoluto che mi unisce alla famiglia e alla comunità di amici che non lo ha mai lasciato solo" commenta Gianfranco Rotondi

"Gerardo Bianco era un uomo libero, colto, coraggioso, buono. Senza di lui non sarebbe nato l'Ulivo e soffriva che questo non gli fosse pienamente riconosciuto. Era antico e moderno insieme, custode della nobiltà della politica ma capace di capire il nuovo. Uno dei Grandi della Democrazia Cristiana. Per me un amico e un maestro. Ciao Gerardo" lo ricorda il senatore democratico, Dario Franceschini.