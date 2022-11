Giorgetti a Lindner: "L'Ue abbia una strategia più incisiva" sull'energia

AGI - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi a Berlino il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner. Nel corso dell'incontro, spiega una nota del Mef, Giorgetti "ha evidenziato l'importanza che l'Ue abbia una politica e una strategia energetica comuni maggiormente incisive.

Si tratta, spiega la nota, della prima missione all'estero del nuovo governo italiano. Al centro dei colloqui le problematiche dei rispettivi Paesi in relazione alle conseguenze su famiglie e imprese dell'aumento dei costi energetici. Giorgetti, dopo aver ricordato "l'importanza dei buoni rapporti tra Italia e Germania anche in virtù dei numerosi comuni interessi economici", ha sottolineato che "il rallentamento dell'economia e l'andamento dell'inflazione rappresentano le emergenze che i governi europei devono affrontare". L'incontro ha anche permesso, conclude la nota, "di approfondire le ultime misure del governo tedesco, illustrate da Lindner, per contrastare gli aumenti dei prezzi energetici".

La prossima settimana Giorgetti incontrerà a Bruxelles, tra gli altri, il collega francese, Bruno Le Maire. Lo comunica il Mef in una nota al termine dell'incontro a Berlino.