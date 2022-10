>

Definito il puzzle dei capigruppo delle Camere: ecco tutti gli eletti

Per Forza Italia Ronzulli al Senato e Cattaneo alla Camera. A Montecitorio confermati per FdI Lollobrigida e per i dem Serracchiani, Richetti per il terzo Polo. A Palazzo Madama per la Lega Romeo, per FdI Ciriani e per il Pd Malpezzi