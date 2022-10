"Eccomi di nuovo". Il tweet di Berlusconi sul ritorno al Senato

AGI - "Eccomi di nuovo al Senato". Quasi una citazione di Vasco Rossi, la frase che Silvio Berlusconi sceglie per accompagnare sui social la foto che lo ritrae mentre compila i moduli per la registrazione in vista dell'avvio della nuova legislatura. "Domani - conferma il leader FI - sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama".

Salta agli occhi, certificato dalla foto, un dettaglio 'di colore' che non è poi del tutto secondario per il Senato: il senatore Berlusconi infatti è entrato a Palazzo Madama senza indossare la cravatta, tassativa per tutti gli uomini che ne varchino il portone. L'abbigliamento del leader di Forza Italia, almeno per oggi, era infatti quello 'total color' con camicia blu scuro su abito blu, ma senza cravatta.

Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama. pic.twitter.com/9w1xR4MeZ8 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 12, 2022

Un dettaglio, quell'accessorio, che ha un suo spazio non solo per le regole del Senato, che a suo tempo videro anche la querelle sulla cravattina texana (laccetto di cuoio con fermaglio in argento) del leghista Francesco Speroni, il quale peraltro ne indossò spesso una che riproduceva fedelmente il tubo di scappamento di una Harley.

Fu proprio Silvio Berlusconi, infatti, a lanciare il trend della cravatta con lo stemma del partito in dono ai propri parlamentari, o di una nota casa partenopea per gli ospiti stranieri quando era a Palazzo Chigi. Uso tornato di attualità in avvio di questa 19esima legislatura, con la cravatta donata da Giorgia Meloni agli eletti FdI, ornata da un tricolore che stavolta si e' spostato verso la punta e non e' piu' al centro della 'pala'.