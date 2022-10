Meloni: "Il nostro sarà il governo più politico di sempre. Priorità al caro bollette"

AGI - "I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel Palazzo, un programma e una visione chiari".

A specificarlo è Giorgia Meloni che sottolinea come "proprio per realizzare quella visione e quel programma, coinvolgeremo le persone più adatte: nessuno si illuda - avverte - che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati".

"Il nostro - ribadisce allora Meloni - sarà il governo più politico di sempre".

Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare un’importante sfida nella condizione più difficile nella quale l’Italia potesse trovarsi.#Pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un Governo forte, unito e autorevole. pic.twitter.com/byP72hzmMD — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) October 11, 2022

Ed è sempre una nota FdI a chiarire che Meloni prende così posizione "al termine di una giornata di lavoro a Montecitorio".

Una giornata nel corso della quale, si osserva ancora, "anche oggi il leader FdI ha trattato e approfondito i dossier che l'Italia si trova ad affrontare nell'immediato, dal caro bollette all'approvvigionamento energetico, passando per la Legge di bilancio".