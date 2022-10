Quali nomi si fanno per il governo di Giorgia Meloni

AGI - La strategia per fronteggiare il caro bollette e il confronto nel centrodestra sul nuovo governo. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola il 3 ottobre

Gas, il dialogo governo-Meloni. Cingolani: un piano in 48 ore. "Interlocuzione molto collaborativa. Per il prezzo serve un nuovo indice europeo". La leader di FdI insiste: la priorità è fermare la speculazione. Il ministro: direzione tecnicamente obbligata, non c'è ideologia. Da Bossi a Castelli fino alla fronda veneta. Le prime crepe nella casa 'leghista'. Totoministri: Meloni chiede una 'rosa' agli alleati, ecco i nomi di Lega e Forza Italia. I protagonisti: Tajani, Bernini, Barelli, Cattaneo, Salvini, Bongiorno, Centinaio, Gava. La premier in pectore non si è sbilanciata sulle liste. Da Crosetto a Urso, anche FdI ha un proprio elenco. Congresso Pd, la scossa di Bonaccini: "Rinnovare con gli amministratori".

Bollette, piano Meloni a 25 miliardi. Uno scudo per chi non può pagare. Una dozzina di tecnici al governo. Lega e FI in rivolta: così non ci stiamo. Il Carroccio: il Nord con Bossi si ribella a Salvini, "senza un cambio andiamo al 2%". Pd e 5S, contatti per l'intesa nel Lazio. Calenda: "I dem scelgano, o noi o loro". Intervista all'ex capogruppo dem, Zanda: "Il partito teniamocelo stretto. Conte vuole azzerarci e prendersi i voti".

"Meloni vuole rifare un governo Draghi". L'accusa di Lega e Forza Italia: le nostre proposte di ministri tutte respinte, punta ad avere otto tecnici. Pd, Bonaccini scalpita ma il congresso può slittare.

Ministri, Giorgia accelera: troppe urgenze sul tavolo. Domani Salvini riunisce il Consiglio federale: "Lì sceglieremo i nostri nomi". Pari dignità tra Lega e FI. E per il Viminale spunta anche l'ipotesi Tajani.

Fate presto. Nelle aziende via a chiusure, licenziamenti e scioperi. "Impossibile pagare le bollette". Cingolani ammette il flop: "Tetto al gas? Ci vuole tempo". Meloni: no regali a chi specula. Pane e pasta alle stelle. Per fronteggiare l'emergenza in cucina si torna al fai da te.

Ministri, Meloni vuole 8 tecnici. Lega-FI in rivolta: "Mica siamo Draghi". Il nuovo che avanza: Lollobrigida, il 'first cognato' d'Italia. L'uomo a cui Giorgia affida il partito.

Draghi sponsor di Giorgia. SuperMario telefona ai colleghi premier europei per garantire che lavoreranno bene anche col suo successore. E lei punta a mettere la sinistra in minoranza pure a Bruxelles.

Contro il caro bollette via il reddito ai furbetti. Modifiche al sussidio: lo stop alle truffe vale 4-5 miliardi. Paradosso gas, lo esportiamo ma i prezzi restano alle stelle.