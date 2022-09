L'Italia al voto. Alle 19 affluenza al 51,16%, in calo di 7 punti rispetto al 2018

Bologna al voto tra rabbia e poca speranza (di Stefano Benfenati)

Bologna al voto tra rabbia e poca speranza. Rimarrà una roccaforte rossa oppure cambierà sponda ma il 'grido' degli elettori bolognesi è bipartisan e chiama in causa i limiti della politica. "Stop agli slogan e più attenzione ai problemi veri dei cittadini". Bologna vota e lo fa anche (e a volte soprattutto) per senso del dovere. Ma in fila già dal primo mattino in molti hanno il 'mal di pancià.

E non certo per la mancata colazione. Ma per una campagna elettorale che, secondo diversi elettori, nella città delle Due Torri e' stata "deludente". Il Crescentone di Piazza Maggiore trasuda storia politica. È stato la culla dell'Ulivo. Grandi manifestazioni, cortei: dal V-Day alle Sardine (ora sparite). Poi i gruppetti di anziani che si confrontavano in modo animato sui partiti. Prima e dopo il cappuccino. Ma nel giorno delle urne sembra che anche su Piazza Grande sia calato il silenzio elettorale.

Piazza Maggiore (dove è in corso il Festival Francescano) oggi è stata per ore meta di turisti. Inglesi, austriaci, americani, inconsapevoli che domani sarà scritto - vada come vada - un altro pezzo di storia per la Dotta. La piazza appare svuotata di politica, riflesso forse di una campagna elettorale che ha visto Bologna - un po' snobbata dai leader nazionali - giocare un ruolo marginale rispetto ad altre città.

"Solo slogan e un gran polverone. Non si è parlato di tasse, lavoro, welfare, prospettive per i giovani" protesta Giulio, 75 anni, fuori dal seggio dove ha votato Pier Ferdinando Casini, nel quartiere Savena. "Continuo a votare con poca speranza che le cose possano migliorare", gli fa eco Giuseppina 74 anni.

Mentre il Pd punta a confermare Bologna come fortino rosso, il centrodestra mira a conquistare anche il capoluogo emiliano dopo che alle politiche del 2018 la coalizione Lega-FI-FdI ottenne - per la prima volta dal Dopoguerra - il maggior numero di consensi in Emilia Romagna.

Dalla prima periferia - storicamente territorio rosso - ai quartieri più collinari i lamenti degli elettori bolognesi sono comuni. Come nel seggio dentro ai Giardini Margherita, il mega parco incastonato appena fuori le mura cittadine, dove vota la cosiddetta Bologna bene che risiede sui colli ed è meno spostata a sinistra rispetto al resto della città.

La campagna elettorale? "Non me ne sono accorta e non mi aspetto nulla. Ma votare è un dovere", dice Elisabetta, 60 anni, pelliccia (nonostante la temperatura non invernale) e orecchini di perla. "Abbiamo seguito poco i vari dibattiti", ammettono Elena (studentessa) e Sergio, 36 anni, ingegnere edile " ma siamo comunque venuti al seggio". "Non si sa dove sbattere la testa" dice Ilaria, sciarpa di seta al collo "ma non si può non votare".