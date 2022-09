Letta: "Oggi Pontida è provincia dell'Ungheria"

AGI - "Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria, non vogliamo un'Italia provincia dell'Ungheria". Lo ha detto Enrico Letta a margine della manifestazione del Pd a Monza.

"Non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, il modello dell'Ungheria: non vogliamo che vada verso una democrazia che si sta perdendo, non vogliamo quel modello, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. Vogliamo una Italia che sia cuore dell'Europa e che sia fedele alle sue alleanze", ha aggiunto Letta.

Il segretario del Pd ha spiegato poi che "per noi quella che vince è l'Italia dei sindaci, del buon governo, della concretezza. Con questa consapevolezza cominciamo l'ultima settimana di campagna elettorale. In quetso momento, territori vuole dire per noi il disastro delle Marche, l'alluvione e il dissesto idrogeologico. Vogliamo che su questo i soldi del Pnrr vengano ben usati e usare bene i soldi del Pnrr vuol dire passare dai comuni, dai territori e usarli presto, usarli bene, senza nessuna discussione sulla rinegoziazione".

"Monza oggi capitale dell'Europa"

"L'Europa è la naturale nostra casa. L'Italia non è fuori da quella foto, da quel centro: con tutta l'amicizia e l'affetto per Pontida e i suoi baitanti, Monza oggi è capitale dell'Europa, Pontida provincia dell'Ungheria. E noi vogliamo essere il centro dell'Europa". Lo ha detto Enrico Letta a Monza. "Quando ho sentito Salvini dire 'il modello e la famiglia ungherese' mi è venuto in mente che è il modello che dice 'se sono troppo istruite le donne, salta il modello sociale'. Noi quel modello non lo vogliamo", ha aggiunto Letta.